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Доктор биологических наук объяснил запрет на ввоз шиповника в Финляндии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Доктор биологических наук, заведующей кафедры генетики и биотехнологии РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Соловьев объяснил, почему власти Финляндии ввели запрет на импорт и продажу шиповника в стране.
По словам ученого, шиповник, который появился в Финляндии в 1990-х годах, в последние годы слишком разросся. При этом ликвидировать кусты "практически невозможно".
"Это та же самая проблема, что у нас с борщевиком", — заявил Соловьев в комментарии РЕН ТВ.
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений с 1 июня. Власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трех лет.
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Наука , Наука и техника , Александр Соловьев , РЕН ТВ , Финляндия
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