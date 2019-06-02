Доктор биологических наук объяснил запрет на ввоз шиповника в Финляндии

Доктор биологических наук, заведующей кафедры генетики и биотехнологии РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Соловьев объяснил, почему власти Финляндии ввели запрет на импорт и продажу шиповника в стране.

По словам ученого, шиповник, который появился в Финляндии в 1990-х годах, в последние годы слишком разросся. При этом ликвидировать кусты "практически невозможно".

"Это та же самая проблема, что у нас с борщевиком", — заявил Соловьев в комментарии РЕН ТВ.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений с 1 июня. Власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трех лет.