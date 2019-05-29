В Крыму нашли захоронение около 800 солдат армии князя Василия Долгорукова

Эксперты идентифицировали останки массового захоронения русских солдат и офицеров, обнаруженного на севере Крыма в районе города Армянска , как военнослужащих армии князя Василия Долгорукова, сообщил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин

"Мы готовим большое экспертное заключение о датировке и характере этих находок, чтобы ни у кого не было сомнений, к какому времени они относятся. Монеты, пуговицы, другая атрибутика неопровержимо свидетельствуют о том, что это период 1771-1774 годов, возможно, туда затесались захоронения более раннего времени, но в целом это захоронения того времени", — сказал Мальгин.

По его словам, захоронение было обнаружено поисковым отрядом "Память Перекопа".

"Это достаточно большое кладбище русских солдат армии Долгорукова, которое относится к периоду войны 1771-1774 годов. По подсчетам самих поисковиков, было захоронено около 800 человек. Это санитарное кладбище, таких боевых потерь не было. В основном армии несли потери от различных болезней", — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что останки после соблюдения всех формальных процедур будут перезахоронены, и на том месте установят памятник или часовню.

"Это не рядовая находка, очень о многом говорящая", — подчеркнул Мальгин.

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (1722-1782) во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов командовал русской армией, завоевавшей Крым. В память об этом получил победный титул "Крымский".