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Загадочное 5000-летнее кладбище обнаружили во Франции 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Patrice Courtaud Université de Bordeaux
В обнаруженной могиле захоронены люди, которые принадлежали к разным эпохам и культурам.
Во французском городе Бордо есть древнейший некрополь с сотнями скелетов. Археологи выяснили, что захоронение использовалось около пяти тысяч лет, это место привлекало людей разных эпох и культур, сообщает Phys.org.
Изначально погребения были обнаружены на месте современной детской площадки. Школьники случайно наткнулись на останки и вызвали специалистов. Ученые предполагали, что некрополь относится ко времени позднего неолита.
За все время раскопок исследователи нашли останки, датированные в промежутке от 3600 года до нашей эры до 1250 года нашей эры, что свидетельствует о том, что кладбище использовалось людьми на протяжении нескольких тысяч лет. Остается загадкой, что привлекало местных жителей именно к этому месту. Возможно, при дальнейшем исследовании находка поможет историкам больше узнать о том, как проходили похоронные ритуалы у людей разных времен.
На месте не множество молочных зубов, а также зубов без полных корней, принадлежащих детям в раннем возрасте. Не сообщается, от чего именно умерли эти люди, каким воздействиям окружающей среды они подвергались при жизни, и были ли они друг другу хотя бы отдаленными родственниками.
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Наука , Наука и техника , Бордо , Франция
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