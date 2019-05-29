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Найдено загадочное захоронение с останками детей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Patrice Courtaud / Université de Bordeaux
Археологи нашли свидетельства, что доисторическое захоронение у города Бордо во Франции использовалось древними людьми на протяжении двух тысяч лет. Однако остается загадкой, что привлекало их к этому месту. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Археологический памятник Le Tumulus des Sables был обнаружен, когда школьники наткнулись на человеческие останки на детской игровой площадке. Изначально предполагалось, что захоронение принадлежало культуре колоколовидных кубков, существовавшей в позднем неолите и характеризовавшейся производством керамических кубков форме перевернутого колокола.
Однако исследователи обнаружили останки, датированные в промежутке от 3600 года до нашей эры до 1250 года нашей эры, что указывает на продолжительное использование захоронения людьми разных культур. Также было найдено множество молочных зубов, а также зубов без полных корней, принадлежащих детям в раннем возрасте.
Данные анализа показывают, что по крайней мере один из людей родился в другом месте и жил в более холодном климате, например, в Пиренейских горах, расположенных к юго от Бордо. При этом не ясно, мигрировал ли человек оттуда или сюда были привезены его останки. Кроме того, выяснилось, что люди не употребляли рыбу или морепродукты, хотя океан расположен всего лишь в 10 километрах от кургана.
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Наука , Бордо
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