Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Признано наступление новой эпохи в истории Земли 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Рабочая группа исследователей Международной комиссии по стратиграфии (ICS) проголосовала большинством голосов за признание наступления антропоцена — новой геологической эпохи, связанной с деятельностью человека. О решении будет официально объявлено в течение следующих двух лет, сообщает издание Science Alert.
Согласно мнению ученых, человечество оставило много следов своей деятельности, которые сохранятся в течение миллионов лет. Одним из таких следов являются увеличение уровня радионуклидов. Еще в 2016 году комиссия начала рассматривать предложение признать окончание голоцена — эпохи четвертичного периода. Ее прекращение в середине XX века связывают с началом ядерных испытаний.
Теперь рабочая группа должна согласовать четкую границу раздела между голоценом и антропоценом. Для этого они должны найти четкий маркер, такой, как резкое изменение в количестве радиоизотопов или увеличение соотношения в породах определенных молекул. Однако это может быть осложнено решением разделить голоцен на три части в соответствии с климатическими сдвигами, повлиявшими на миграции предков современных людей.
Последние новости
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили Коренному народу России предложили доказать свое происхождение в суде Тереза Мэй объявила об отставке
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый инцидент с SSJ: В Шереметьеве установят причины
Будет видео: Зеленского обманули депутаты Рады28
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху161
Вовремя «сбежала»? Мэй в слезах бросила Британию6
Не надо было посылать. Глава ВСУ о керченской «провокации»32
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение