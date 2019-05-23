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Найден редчайший артефакт древней цивилизации 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Heather McKillop / LSU
Ученые из Университета штата Луизиана (США) обнаружили уникальный артефакт древних майя, изготовленный из поделочного минерала жадеита. Он использовался в качестве инструмента для работ по добыче соли. Об этом сообщает издание Science Alert.
Предмет был найден во время подводных раскопок в месте Ek Way Nal, которое является одним из 110 объектов на юге Белиза (восточное побережье Центральной Америки), где добывали соль. Это делали путем испарения воды из соляных рассолов в котлах над кострами. Солеварни были построены в 300-900 годах нашей эры, но затем оказались заброшены из-за увеличения уровня моря, которое затопило прибрежную часть лагуны.
Обычно жадеит используется для создания дорогих украшений, однако в данном случае из него было изготовлено зубило. Это показывает, что работники могли изготавливать высококачественные инструменты благодаря успешной торговли и продаже соли, являющейся важным компонентом рациона питания древних майя. Хлорид натрия служил консервантом для рыбы и мяса.
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Наука , Наука и техника , США
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