Найден редчайший артефакт древней цивилизации

Ученые из Университета штата Луизиана ( США ) обнаружили уникальный артефакт древних майя, изготовленный из поделочного минерала жадеита. Он использовался в качестве инструмента для работ по добыче соли. Об этом сообщает издание Science Alert.

Предмет был найден во время подводных раскопок в месте Ek Way Nal, которое является одним из 110 объектов на юге Белиза (восточное побережье Центральной Америки), где добывали соль. Это делали путем испарения воды из соляных рассолов в котлах над кострами. Солеварни были построены в 300-900 годах нашей эры, но затем оказались заброшены из-за увеличения уровня моря, которое затопило прибрежную часть лагуны.

Обычно жадеит используется для создания дорогих украшений, однако в данном случае из него было изготовлено зубило. Это показывает, что работники могли изготавливать высококачественные инструменты благодаря успешной торговли и продаже соли, являющейся важным компонентом рациона питания древних майя. Хлорид натрия служил консервантом для рыбы и мяса.