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Открыты самые древние сложные организмы на Земле 

Lenta.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: Loron et al. / Nature
Ученые обнаружили самые древние останки многоклеточной формы жизни, которые старше предыдущей рекордной находки на полмиллиарда лет. Об этом сообщает издание Science Alert.
Возраст микроскопических окаменелостей гриба Ourasphaira giraldae составляет от 900 миллионов до одного миллиарда лет. Ранее было известно о грибах, чьи ископаемые останки, датированные 407 миллионами лет назад, были обнаружены в Шотландии. Новый древний организм был выявлен в сланцевых пластах формации Grassy Bay, расположенной в арктической части Канады.
С помощью Фурье-спектроскопии исследователи выявили следы хитина, который является компонентом клеточной стенки грибов. Электронная микроскопия позволила выявить структуру двухслойной клеточной стенки.
Находка позволяет устранить несоответствие между известными окаменелостями древних микроскопических грибов и предполагаемым временем появления первых грибов, выведенного на основе молекулярных часов. Согласно этому методу, эволюционно значимые изменения в ДНК происходят с примерно постоянной скоростью, что дает приблизительное время появления различных таксонов. Грибы должны были появиться миллиард лет назад, однако самым ранним окаменелостям было менее 500 миллионов лет.
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Наука , Наука и техника , Технологии , Шотландия
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