Ученые: дети отцов старше 35 лет рискуют своим здоровьем

Мужчинам стоит становиться отцами до 35 лет, выяснили американские ученые. После этого возраста у потомства увеличивается риск развития психических заболеваний, а после 45 лет — риск врожденных пороков развития. Кроме того, женщины, беременные от мужчин «в возрасте», чаще сталкиваются с гестационным диабетом и опасной для жизни преэклампсией.

Чем старше женщина, тем чаще она слышит, что пора бы ей завести детей, а то «часики тикают». И действительно, физиологические изменения, происходящие в организме женщины по мере приближения 35 лет и после этого возраста, могут сказаться на возможности зачатия и здоровье ребенка.

При этом большинство мужчин считает, что они могут беспрепятственно зачать здорового ребенка в любом возрасте.

Однако это далеко не так — при планировании беременности возраст мужчины едва ли не важнее, чем возраст женщины,

выяснили специалисты Института женского здоровья при Ратгерском университете. Исследование было опубликовано в журнале Maturitas.

«Известно, что изменения, происходящие в женском организме после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, однако мужчины не осознают, что их возраст тоже может влиять аналогичным образом», — отмечает Глория Бахманн, ведуший автор исследования.

Исследователи проанализировали данные о более чем 40 млн рождений живых детей на протяжении 10 лет, обратив внимание на отцовский возраст и осложнения как у детей, так и у женщин во время беременности.

Оказалось, что чем старше мужчина, тем выше у беременной женщины риск развития преэклампсии, гестационного диабета и даже преждевременных родов.

Преэклампсия — осложнение беременности, при котором у женщины сильно поднимается артериальное давление. Без медицинской помощи состояние переходит в эклампсию — давление повышается настолько, что возникает угроза жизни матери и ребенку.

Чаще всего проблемы наблюдались в случае, если мужчине было больше 45 лет. От них не защищал даже молодой возраст самой женщины.

Кроме того, дети, рожденные от более старших отцов, чаще сталкивались с повышенным риском судорог и низкой массой тела при рождении, чаще попадали в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Также возраст отца оказался связан с риском врожденных дефектов, порока сердца, раком в детстве, расстройствами психики и нервной системы — аутизмом, шизофренией, обсессивно-компульсивным расстройством. Проблемы с психикой наблюдались у детей от отцов старше 35 лет.

Точная причина, по которой возраст отца так сильно влияет на здоровье ребенка, пока не установлена. Бахманн и ее коллеги считают, что все дело в качестве спермы и его снижении с возрастом, но это еще предстоит изучить дополнительно.

«Хотя хорошо известно, что дети мужчин постарше с большей вероятностью будут страдать шизофренией — один из 141 ребенка от отцов в возрасте до 25 лет и один из 47 детей от отцов старше 50 лет, — причина не совсем понятна, — признается Бахманн. — Кроме того, некоторые исследования показывают, что риск аутизма у ребенка начинает увеличиваться, когда отцу около 30 лет, после 40 лет рост риска прекращается и возобновляется после 50».

Несмотря на то, что год от года о рисках беременности от мужчин в возрасте становится известно все больше, до сих пор и медики, и обыватели уделяют гораздо больше внимания возрасту матери, отмечают исследователи.

Даже клинические рекомендации, посвященные здоровью матери и ребенка, не учитывают вклад отца в это здоровье.

«Возможно, это связано с ролью, которую женщины играют в производстве потомства, что приводит нас к увековечиванию идеи о том, что темы фертильности, беременности и родов — это проблемы женщин, к которым мужчины не имеют отношения после оплодотворения», — пишут авторы работы.

Тот факт, что многие мужчины не в курсе, как их возраст может повлиять на здоровье забеременевшей женщины и будущего ребенка, вызывает у исследователей беспокойство. Сегодня мужчины старше 45 лет заводят детей в несколько раз чаще, чем 30-40 лет назад, но лишь немногие врачи предупреждают мужчин о последствиях позднего отцовства.

«Мужчинам следует знать, что их биологические часы тоже тикают, — отмечают ученые. — Возможно, использование банков спермы должно стать частью социальной ответственности в ближайшем будущем. Так что если вы откладываете отцовство или не уверены, что будете заводить детей, это хорошая идея — заморозить сперму, пока вы молоды».

Специалисты и раньше советовали женщинам рожать от мужчин помоложе. В 2018 году исследователи из Стэнфордского университета получили аналогичные результаты. Они выяснили, что если отцу ребенка более 45 лет, риск преждевременных родов, низкого веса при рождении и возможность оказаться в отделении интенсивной терапии новорожденных возрастает на 14% по сравнению с детьми более молодых отцов. Расти риски начинают уже после 35 лет.

Кроме того, дети отцов старше 45 лет набирают меньше баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного) и имеют повышенный на 18% риск припадков по сравнению с детьми отцов 25-34 лет. Также для женщин возрастал риск гестационного диабета при вынашивании ребенка от мужчин старшего возраста.