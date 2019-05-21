Svenska Dagbladet (Швеция): почему вокруг столько самонадеянных тупиц

Легко смеяться над теми, кто переоценивает свои способности. Но эффект Даннинга-Крюгера касается нас всех, пишет автор Svenska Dagbladet (Швеция) . Вот почему в мире так много сбитых с толку, невежественных тупиц. Чтобы развить в себе критическое мышление, надо это когнитивное искажение признать и попытаться от него избавиться. Но позволяют ли это рамки нашего сознания?

19 апреля 1995 года Макартур Уилер (McArthur Wheeler) ограбил два банка в Питтсбурге средь бела дня, даже не пытаясь скрыть лицо. В тот же день к нему домой нагрянула полиция. Когда ему показали видеозапись ограбления, он лишь растерянно пробормотал:

«Но я же облился соком».

Уилер не был «под кайфом», и с головой у него все было в порядке. И тем не менее, он решил, что намазавшись лимонным соком, он станет невидимым для камер — из него же делают невидимые чернила.

После горе-ограбления психолог Дэвид Даннинг (David Dunning) и его студент Джастин Крюгер (Justin Kruger) задумались: откуда при таком невежестве взялась такая самоуверенность? Ученые провели ряд экспериментов по грамматике, логическому мышлению и юмору. После каждого теста они просили испытуемых оценить, как, по их мнению, они ответили на фоне остальных.

Оказалось, что те, кто с заданиями не справился, свои силы переоценили. Сильнейшие же из испытуемых, напротив того, свои баллы малость недооценили.

Этому явлению есть несколько объяснений. Во-первых, признавать себя ниже среднего не любит никто, и поэтому свои способности мы всячески преувеличиваем. К тому же проще увидеть чужое невежество, чем свое собственное — и от этого складывается иллюзия, что мы выше среднего, даже если в действительности относимся к десяти слабейшим процентам.

Но суть явления, которое получило название эффект Даннинга-Крюгера, состоит в том, что некомпетентные люди попросту не способны осознать, насколько они некомпетентны. Навыки и знания делают человека сведущим в определенной области и позволяют оценить, насколько компетентен он сам и люди, его окружающие. Проблемы возникают на уровне метакогнитивных функций, то есть осознания собственных психических процессов.

Парадокс заключается в том, что некомпетентность человека нисколько его не смущает и не лишает его уверенности в себе. Напротив того, некомпетентным людям часто «везет» с невероятно завышенной самооценкой.

Отличный тому пример — персонаж сериала «Офис» Дэвид Брент, которого блестяще сыграл Рики Джервейс (Ricky Gervais). Он словно испорченная версия наших давнишних знакомых. Невежественный и самоуверенный, он и представить себе не может, насколько он глуп. Нечто подобное можно наблюдать и на самых ранних отсевах в «Мы ищем таланты» и других конкурсах — когда схлынет ощущение неловкости.

Более серьезный тому пример — Дональд Трамп . Неспроста его называют «президент Даннинга-Крюгера».

«Я моментально уяснил все, что надо знать о здравоохранении», — заявил он с апломбом в интервью «Тайм» (Time) в 2017 году.

А недавно его раскритиковали за то, что он наплевал на мнение знатоков и самолично принял решение о бюджете флота в 20 миллиардов долларов.

Но эффект Даннинга-Крюгера, по-видимому, касается не только президента, но и избирателей, отмечает политолог ученый из Университета Мэриленда Йен Энсон (Ian Anson). В апреле 2018 года исследование, в котором приняло участие более 2 600 американцев, показало, что люди, в политике несведущие, свои знания переоценивают.

В том же году, когда Макартур Уилер грабил банки, облившись лимонным соком, я учила в Упсале философию и даже сдала экзамен по трудовой теории стоимости. Поскольку нам разрешили принести на экзамен учебную литературу, я почти не готовилась: ведь ответы можно будет списать на месте! Подружка моя переживала, что провалится. Я же была уверена, что справлюсь на отлично. И когда через пару недель пришли результаты, мое самомнение тут же сдулось. Мне влепили «неуд», а подружка получила высший балл. Как я могла заблуждаться?

Над неучами, которые считают себя умницами и умельцами, можно потешаться, а можно хвататься за голову. Но дело в том, что эффект Даннинга-Крюгера касается нас всех. В чем-то мы сведущи (и даже считаемся знатоками), но в большинстве других областей — полные профаны (о чем даже не подозреваем). Вот почему в мире так много сбитых с толку, невежественных тупиц. Это мы сами.

В статье за 2014 год Дэвид Даннинг развивает свою мысль дальше. Он считает, что невежественный ум — это не безупречно пустой сосуд, а скорее нагромождение неуместных и вводящих в заблуждение теорий, ложного опыта, неправильных стратегий, предрассудков, пустых метафор и ошибочных догадок, которые, к несчастью, выдаются за знания.

Когда мы пытаемся осознать мир и сделать его понятным, мы формулируем идеи и ищем информацию, которая подтверждает наши убеждения. Факты, нашим предположениям противоречащие, мы отбрасываем как исключения, лишь подтверждающие правило. Мы делаем субъективные выводы и полагаемся на разрозненные примеры. Со временем эти ложные представления закрепляются в сознании, превращаясь в неопровержимые истины.

Освободиться от эффекта Даннинга-Крюгера мы, к сожалению, не можем — таковы рамки человеческого сознания. Но чтобы развить в себе критическое мышление, надо понимать, что все мы страдаем от сильной когнитивной предвзятости.

Надо научиться эту предвзятость различать и всячески стараться от нее избавиться — но при этом помнить, что процесс этот бесконечный.