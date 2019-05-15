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Биологи обнаружили морских личинок неизвестного вида 

Naukatv.ru + ещё 3 15 мая 2019
Группа учёных обнаружила микроскопических личинок неизвестного вида, который может быть совершенно новым для науки.
Форониды представляют собой один из самых малочисленных и наименее изученных типов морских червей. Он включает около 20 современных видов, которые встречаются во всех морях и океанах. Особенность форонидов заключается в том, что их личинки настолько сильно отличаются от взрослых особей, что специалистам трудно сразу установить видовую принадлежность. Первые личинки форонид были описаны в 1846 году, до того, как специалисты обнаружили взрослых червей. Они выглядят настолько разными, что долгое время причислялись к разным родам.
Команда исследователей из Смитсоновского института тропических исследований собрала 23 личинки форонид из Панамского залива на тихоокеанском побережье и 29 личинок на карибском побережье. ДНК личинок упорядочили и сравнили с информацией о взрослых форонидах из базы данных ДНК GenBank. Последовательность ДНК для восьми личинок обнаружить не удалась, и это значит, что они могут принадлежать совершенно новым неизвестным видам. Исследователи отмечают, что из-за малоизученного образа жизни форонид взрослых червей находят очень редко, но присутствие личиночных форм в планктоне подтверждает, что они существуют и успешно размножаются.
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