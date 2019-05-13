Доисторический детектив: кто устроил резню в неолите

Жертвы массового убийства в Польше , произошедшего 5000 лет назад, были родственниками, выяснили датские ученые. Они считают, что представители враждебной культуры напали на поселение, пока там не было взрослых мужчин и перебили женщин и детей. Трупы были похоронены с почестями — очевидно, этим занимались вернувшиеся отцы семейств.

В 2011 году в польской волости Кошице археологи нашли массовое захоронение времен позднего неолита, возрастом около 5000 лет — 15 женщин, детей и юношей с разможженными головами. Однако их тела были были тщательно уложены, а рядом находились дары для путешествия в загробный мир.

Датские исследователи из Орхусского и Копенгагенского университетов с помощью анализа ДНК, выделенной из костей и зубов убитых, выяснили, что жертвы принадлежали к четырем нуклеарным семьям, имевшим родственные связи друг с другом. Семеро из них были женского пола, остальные — мужского. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Близкие родственники — матери и дети — были похоронены вместе, одна из женщин держала своего ребенка на руках. Братья и сестры лежали рядом. Очевидно, что те, кто хоронил этих людей, хорошо их знали и были в курсе родственных связей.

Интересно, что у четверых мальчиков был один отец, но разные матери — две женщины родили по двое сыновей от одного мужчины. Сами они при этом были родственницами.

Взрослых и пожилых мужчин в могиле практически не было. Исследователи предполагают, что они по какой-то причине отсутствовали в поселении, когда на него напали враги и перебили детей и женщин. Вернувшись, мужчины похоронили их в соответствии с ритуалами того времени.

«Анализируя древнюю ДНК скелетов, мы смогли составить карту семейных отношений. Мы видим, что матери лежат вместе со своими детьми, а братья и сестры — бок о бок друг с другом, — говорит эволюционный биолог Мортен Аллентофт. — Те, кто похоронил их, хорошо их знали. Мы также видим, что отцов в могиле практически нет. Мы предполагаем, что их не было в поселении, когда произошла бойня, а по возвращении они похоронили свои семьи со всем почтением».

Результаты датирования показали, что тела были захоронены в 2880-2776 годах до нашей эры, когда на территории восточной части Европы происходили столкновения между различными племенами и культурами. Найденные на месте раскопок артефакты указывают, что убитые принадлежали археологической культуре шаровидных амфор. Анализ ДНК показал, что убитые были связаны с неолитическими фермерами и немного — с западными охотниками-собирателями.

По мнению исследователей, представители культуры шаровидных амфор, к которой относились убитые, конфликтовали с культурой боевых топоров.

«Мы не знаем, кто в ответе за эту бойню, — добавляет археогенетик Ханнес Шредер. — Но то, что она произошла 5000 лет назад, когда поздний неолитический период переходил в бронзовый век, наводит на размышления. В этот период европейские культуры сильно трансформировались в результате миграции ямной культуры с востока. Легко представить, что эти изменения как-то способствовали насильственным территориальным столкновениям».

«Благодаря другим подобным находкам мы знаем, что в это время насильственные конфликты между различными культурными группами не были редкостью. Однако нигде они не документировались так четко, как здесь. Помимо насилия и трагедии наше исследование также ясно демонстрирует, что семейное единство и забота много значили для этих людей, живших 5000 лет назад — как при жизни, так и после смерти».

Культура шаровидных амфор — археологическая культура, существовавшая в период около 3200—2800 годов до н. э. на территории восточной Германии, Польши, Белоруссии, западной Украины.

Название предложил археолог Густав Коссинна в связи с характерной керамикой, шаровидными сосудами с 2—4 ручками.

Экономика культуры была основана на выращивании различных животных, причем на ранней стадии преобладали свиньи. Поселения — редкие, удаленные друг от друга, и обычно в них обнаруживаются только фундаментные ямы. Более-менее идентифицируемые останки домов до сих пор не обнаружены. Предполагается, что некоторые из поселений были населены не круглый год или были временными.

Для западной группы были характерны грунтовые погребения с массивными гробницами из кусков камня или плит. В ряде местностей были открыты погребения домашних животных — в основном крупного рогатого скота. В некоторых из них, залегавших в грунтовых ямах или под каменной вымосткой, находилось до пяти особей с погребальным инвентарем. На черепах животных отмечены круглые пробоины, вероятно, нанесенные костяными остриями.

Погребения средней группы разнообразны по своему типу: это грунтовые и подкурганные захоронения в гробницах, сложенных из каменных плит, блоков или кусков камня, погребения под каменными монолитами и грунтовые захоронения без каменных конструкций. Во всех случаях засвидетельствован обряд трупоположения, хотя на костяках нередко отмечены следы огня.

В некоторых гробницах покойники были погребены в сидячем положении, в других — тела погребенных были расчленены.

Инвентарь состоит из керамики, кремневых и костяных орудий, янтарных и костяных украшений и костей животных. Погребения животных тоже известны — коров, коз, реже свиней, а в одном случае коня. Эти захоронения обычно сопутствуют человеческим и находятся в грунтовых ямах на небольшом расстоянии от гробницы. Рядом с костяками животных встречается сопутствующий им инвентарь и заостренные костяные орудия, которыми они, вероятно, были умерщвлены.