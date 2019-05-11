Полувековая угроза: обнаружена главная опасность исчезновения растений и животных

По мнению исследователей, главная угроза заключается именно в человеке и его деятельности.

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) проанализировала деятельность человека за последние 50 лет и выявила, как она изменила нашу планету.

В работе приняли участие более 400 ученых и экспертов. В течение трех лет они собирали и анализировали данные более чем из 15 тысяч научных и государственных источников информации.

В результате исследователи выяснили, что в настоящее время почти миллион видов животных находится под угрозой исчезновения. В частности, количество локальных видов на суше сократилось на 20%. Еще 40% амфибий, а также 33% кораллов и трети морских млекопитающих и вовсе грозит полное исчезновение.

Более того, согласно информации исследователей, более трети поверхности суши, а также 75% запасов пресной воды уходит только на сельское хозяйство и животноводство.

Каждый год на планете добывается почти 60 миллиардов тонн возобновляемых и не возобновляемых ресурсов. Например, с 1930 года втрое увеличилось производство сельхозпродукции, на 45% — объемы заготовок необработанной древесины. Общая продуктивность земной поверхности за полвека снизилась на 23%, уточняет портал ipbes.net.

Ученые также подсчитали, что в океанские воды каждый год сбрасывается от 300 до 400 тонн тяжелых металлов и токсичных промышленных отходов. Это приводит к тому, что в Мировом океане образуется порядка 400 «мертвых зон», площадь которых достигает 245 тысяч квадратных километров — больше, чем вся территория Великобритании.

Исследователи убеждены, что это уже стало причиной тому, что около 300 миллион человек подвержены повышенному риску наводнений и ураганов. И к 2050 году такой негативный процесс вряд ли будет остановлен.

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