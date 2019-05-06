Ученые выяснили, как спорт защищает от рака

Фитнес способен защитить от рака легких и кишечника, выяснили ученые из США — его благотворное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую систему снижает риски заболеваний. В качестве индикатора риска развития рака предлагается использовать результаты фитнес-тестов.

Занятия спортом защищают от рака, выяснили специалисты из Медицинской школы Джонса Хопкинса — улучшив состояние легких и сердечно-сосудистой системы, можно существенно понизить риск развития рака легких и кишечника. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer.

Кардиореспираторная система — это совокупность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ее состояние влияет на риск смерти от множества заболеваний.

Состояние кардиореспираторной системы также является модифицируемым фактором риска при онкозаболеваниях — это значит, что, влияя на него, можно повлиять и на риск развития болезни.

Ранее уже было известно, что низкий уровень физической активности повышает риск развития рака. Однако связь между физическими нагрузками, влияющими на здоровье кардиореспираторной системы, и риском развития онкозаболеваний была изучена слабо, отмечают авторы работы. Тем не менее, было установлено, что люди, не пренебрегающие упражнениями, реже страдают от рака легких и кишечника.

Исследователи решили выяснить, насколько конкретно физическая активность снижает риск развития рака легких и кишечника.

Ученые проанализировали данные 49 тыс. человек в возрасте 40-70 лет, которые с 1991 года прошли фитнес-тест на беговой дорожке. Исследователей интересовал их метаболический эквивалент нагрузки (Metabolic Equivalents of Task, MET) — отношение интенсивности метаболических процессов у среднего человека, сидящего в состоянии покоя к интенсивности метаболизма определенного человека, выполняющего некоторую работу (в данном случае — бегущего на дорожке).

1 MET равен скорости метаболизма при потреблении 3,5 мл кислорода на килограмм массы тела в минуту. Авторы разделили участников исследования на 4 группы в зависимости от пиковых значений MET во время теста — менее 6, от 6 до 9, от 10 до 11, и от 12 и более. Высокие значения свидетельствовали о высоком уровне физической подготовки участников.

У 388 участников в течение семи лет после теста развился рак легких, у 220 — рак кишечника. Сравнив результаты по группам, исследователи установили, что чем выше был уровень физической подготовки участника, тем ниже были его шансы пострадать от рака.

Так, в группе, участники которой «набрали» от 12 MET и более, риск развития рака легких был на 77%, а риск развития рака кишечника — на 61% ниже, чем в группе, «набравшей» менее 6 MET.

Кроме того, среди тех, у кого были диагностированы эти заболевания, участники с самой лучшей физической подготовкой умирали на 44% реже от рака легких и на 89% реже от рака кишечника, чем среди самых невыносливых участников.

Фитнес-тесты способны помочь выявить людей с повышенным риском развития рака — врачам следует обратить внимание на тех пациентов, у которых слишком быстро появляется одышка. Вовремя скорректированный образ жизни и привнесение в него достаточной физической активности может уберечь человека от онкозаболевания, считают авторы работы.

«Сегодня врачи часто проводят фитнес-тестирование своих пациентов, — отмечает ведущий автор исследования Кэтрин Маршалл. — У многих людей на руках уже есть результаты, их можно проинформировать о связи физической формы с риском развития рака».

Результаты не способны показать причину и следствие, но исследователи предполагают, что улучшение функций сердца, легких и иммунитета способно защитить от рака. Кроме того, у физически подготовленных людей реже наблюдается хроническое воспаление тканей.

Не менее важно для защиты от рака и правильное питание — так, рак кишечника грозит любителям красного мяса и алкоголя.

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что риск развития опухоли у тех, кто употребляет в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ест 21 грамм и менее.

Риск рака кишечника повышается при употреблении алкоголя — превышение нормы на 10 г этанола в день дает прирост в 8%.

При этом среди тех, кто потребляет больше всего клетчатки, вероятность его развития на 14% ниже, чем среди тех, кто потребляет ее меньше всего.