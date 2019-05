Раскрыта тайна древнего черного артефакта 

Группа историков Тель-Авивского университета ( Израиль ) и Лозаннского университета ( Швейцария ) предложили новый перевод фрагмента 31-й строки Стелы царя Меши. До сих пор считалось, что в ней упоминается «дом Давида», однако исследователи пришли к выводу, что на самом деле речь идет о ветхозаветном царе Балаке (Валаке), который может быть реальной исторической личностью. Статья ученых опубликована в Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.