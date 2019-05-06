Kurier (Австрия): как можно не полнея есть столько, сколько хочешь

Американские ученые провели исследование на макаках и выяснили, что средиземноморская пища лучше подходит для здорового питания и поддержания веса, чем обычная «западная». При этом есть можно столько, сколько хочется. И хотя ученые признают, что результаты опытов на животных нельзя просто так переносить на людей, они призывают питаться более ценными для организма продуктами.

Яванские макаки всеядны. Их главная еда — фрукты, но они питаются еще и листьями, грибами, насекомыми и, если живут у моря, то и крабами. Поэтому они идеально подошли в качестве подопытных животных для исследования, проведенного Медицинской школой Университета Уэйк Форест в США . Его результаты были недавно опубликованы в специализированном журнале «Обисити» (Obesity): 18 обезьян получали средиземноморскую пищу с обилием фруктов, овощей, оливкового масла, измельченных орехов, а также с небольшим количеством рыбы и обезжиренных молочных продуктов.

Другой группе из 18 животных давали «западную пищу» с белками и жирами (в основном, ненасыщенными жирными кислотами) из продуктов преимущественно животного происхождения. Однако количество жира, белков и углеводов в одной порции в обеих группах было одинаковым. При этом животные и там и там могли есть столько, сколько хотели.

Результат после 38 месяцев был таков: обезьяны, питавшиеся по-средиземноморски, постоянно потребляли меньше калорий, были более стройными, имели низкие показатели жира в крови. А вот животные в другой группе приобрели излишний вес, инсулинорезистентность (преддиабетическое состояние) и ожирение печени.

Для американских ученых это исследование стало первым — полученным в контролируемых условиях наблюдения — доказательством того, что средиземноморские питание может предохранить от переедания, ожирения и диабета — в отличие от западного питания.

Люди жульничают

«Все медицинские исследования на людях, связанные с питанием, проблематичны потому, что никогда нельзя точно проконтролировать, что испытуемые ели на самом деле», — говорит Курт Видальм (Kurt Widhalm), директор Австрийского академического института медицины питания.

Анкеты не всегда заполняются ими достоверно.

Тем не менее, считает Видхальм, еще раньше в ходе исследований было установлено, что люди, перешедшие на средиземноморскую манеру питания, худели. По мнению ученого, потребление ими меньшего количества калорий связано с большим количеством балластных веществ в пище, благодаря чему чувство сытости сохраняется дольше. А вот свободные углеводы усваиваются быстрее, потом голод возвращается раньше.

Еще на одну возможную причину сниженного потребления калорий указывает специалист в области обмена веществ Герман Топлак (Hermann Toplak) из Медицинского университета Граца. «Существует гипотеза, что организм способен идентифицировать ценные питательные вещества». Благодаря этому после потребления определенного количества питательных веществ желание получить еще снижается и пищевое поведение становится более контролируемым.

«Я вижу это по моим пациентам: те, кому удается питаться более ценными продуктами, едят, как правило, меньше — если делают это осознанно».

Но как подчеркивают ученые, результат опытов на животных, конечно, нельзя просто так переносить на людей. Топак:

«Обезьяны не находились под воздействием стресса, а мы все знаем, что осознанно питаться правильно легче, когда нервы не напряжены. Питаясь неосознанно, легко потерять контроль».

Несмотря на это, как считает ученый, результаты интересны. Топак подчеркивает еще кое-что: «Необязательно обжираться, чтобы стать толстым. Один стакан апельсинового сока дополнительно к обычному объему пищу у людей с хорошей усвояемостью пищи может привести за год к прибавке веса в четыре килограмма».

Жирное, сладкое и стресс

Жирная и сладкая пища в сочетании со стрессовыми нагрузками может оказывать на вес более сильное воздействие, чем предполагалось раньше: это доказало исследование с мышами, проведенное в Австралии. Под воздействием стресса их организм производил больше молекул, возбуждающих аппетит. Хронический стресс и жирная пища приводили к тому, что организм еще более усиливал производство этих молекул аппетита — потому что механизм сдерживания в мозгу больше не работал.