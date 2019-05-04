Полное переосмысление теории эволюции: ученые нашли многоножку возрастом 99 млн лет

Исследователи открыли неизвестный науке подотряд насекомых благодаря запертой в янтаре многоножке.

Удивительное многоножку, запертую в янтаре, обнаружили специалисты Мьянме . Длина насекомого составляет лишь 8,2 миллиметра.

По словам исследователей, возраст находки составляет около 99 миллионов лет, что относит ее к меловому периоду.

Ученые считают обнаруженную многоножку прямым доказательством того, что данные насекомые возникли более 100 миллионов лет назад, что может привести практически к полному переосмыслению теории эволюции.

После проведения микроскопии стало ясно, что найденный образец отличается от современных многоножек, сообщает ZooKeys.