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Полное переосмысление теории эволюции: ученые нашли многоножку возрастом 99 млн лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: LEIF MORITZ
Исследователи открыли неизвестный науке подотряд насекомых благодаря запертой в янтаре многоножке.
Удивительное многоножку, запертую в янтаре, обнаружили специалисты Мьянме. Длина насекомого составляет лишь 8,2 миллиметра.
По словам исследователей, возраст находки составляет около 99 миллионов лет, что относит ее к меловому периоду.
Ученые считают обнаруженную многоножку прямым доказательством того, что данные насекомые возникли более 100 миллионов лет назад, что может привести практически к полному переосмыслению теории эволюции.
После проведения микроскопии стало ясно, что найденный образец отличается от современных многоножек, сообщает ZooKeys.
«Для нас стало большим сюрпризом, что это животное не может быть включено в нынешнюю классификацию многоножек», — заявил глава исследовательской группы Павел Стоев.
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