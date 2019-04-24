Поправить или подтасовать: что происходит с зарплатами ученых

Директоров институтов РАН возмутило требование Минобрнауки «поправить данные» о зарплатах для выполнения майских указов президента. Такие требования получили многие институты. В самом министерстве признали некорректность формулировок.

Необычный документ, проливающий свет на то, как в Министерстве науки и высшего образования исполняют майские указы президента, был обнародован в ходе проходящего в эти дни Общего собрания Российской академии наук.

В своем выступлении научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов зачитал письмо, разосланное руководству академических институтов от Минобрнауки России, которое с мая 2018 года управляет всеми академическими институтами России . В письме советник Департамента координации деятельности научных организаций министерства Анастасия Толмачева требует от директоров институтов отчитаться перед Росстатом о росте зарплат.

«Внимание! Организации, недостигшие 200% по региону» (орфография соблюдена)— так выглядела тема письма.

Как известно, майские указы, опубликованные в мае 2012 года, требовали довести среднюю зарплату научных сотрудников до 200% по региону к 2018 году. Это требование по итогам 2018 года с оговорками, но было выполнено. Проблемы, как всегда возникли в начале года, когда традиционно в институты еще не поступили средства по различным грантам и дополнительному финансированию.

В своем письме Толмачева велит руководству отстающих институтов представить в Росстат «откорректированные» данные, что особо возмутило присутствовавших на общем собрании РАН и президента Академии.

«По поручению руководства сообщаю о необходимости корректировки данных по ЗП-науке (довести до 150%), которые вы уже представили в Росстат, — написала советница, добавив, что руководству необходимо «поправить данные», после чего отвезти письма в Росстат, получить отметку на письме и прислать в министерство скан письма до 14.00 того же дня.

При этом в случае «не выполнения поручения» (орфография также сохранена) Толмачева грозит применить к директорам дисциплинарные взыскания.

По информации «Газеты.Ru» подобные требования получили руководители многих академических институтов, разница лишь в том, что далеко не всегда их кураторы в министерстве осмеливались на письменные просьбы «подгонять» статистику. Часто ограничивались телефонным звонком.

Получили аналогичное требование, но в разных формах, в Институтах океанологиии, географии, всеобщей истории, Геологическом институте РАН, Институте физических проблем и в других институтах.

«Такие письма получили почти все, пишут их обычно маловразумительные девушки в министерстве. Директорам фактически предлагают пойти на уголовное преступление, это называется подлог — взять свой отчет, подтереть в нем, что надо ластиком поехать в Росстат и отправить скан, — пояснил источник в РАН. — Некоторые, более умные, писем не пишут, звонят — говорят, что мне министр или замминистра велел и так далее…».

«Вообще это, конечно, абсолютно скандальная история, — считает членкор Аскольд Иванчик. — По-моему, это — предложение нарушить закон, подтасовать статистику, и кроме того, задним числом повысить зарплату за первый квартал, когда все уже отчитались и отправили документы в налоговую службу ».

В самом министерстве вскоре после обнародования скандального письма, вызвавшего негодование директоров, «Газете.Ru» прокомментировали ситуацию.

«В связи с поступлением дополнительных средств в ряд организаций, подведомственных Минобрнауки России, в том числе на выполнение государственного задания, в этих организациях произошло повышение уровня средней заработной платы сотрудников. Поэтому возникла необходимость представить скорректированные данные по заработной плате в учреждении в Росстат, — заявила директор Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования РФ Кира Швед. —

Для подтверждения соответствия итоговых данных, представленных в Росстат, и форм, направленных ранее в Минобрнауки России, сотрудники Департамента координации деятельности научных организаций запрашивают копии писем организаций, направленных в Росстат.

Даются разъяснения, что предоставление недостоверных данных недопустимо.

Считаем также важным подчеркнуть, что по предварительным оценкам, с учетом доведенного финансирования и средств научных фондов, статистика по зарплате научных сотрудников в учреждениях, подведомственных Министерству, в среднем по стране по итогам первого квартала значительно превысит 150-процентный барьер».

При этом в министерстве назвали некорректной форму общения своего сотрудника, использованную в обнародованном письме.

«В соответствии с регламентом министерства проводится работа по вопросу ненадлежащего исполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей», — говорится в ответе.

Директор института географии РАН Ольга Соломина рассмеялась, услышав про превышение институтами 150-процентного барьера по зарплате.