Казановы нашего времени. Ученые выяснили, кто склонен к частым изменам

Каждый четвертый взрослый, состоящий в постоянных отношениях, когда-либо изменял партнеру, подсчитали ученые. С эволюционной же точки зрения адюльтер не выгоден человеку как виду. Предполагаемая польза — например, возможность иметь детей от более здорового и сильного партнера, скорее всего, окажется меньше, чем вред. РИА Новости разбирается, что же тогда толкает людей на супружескую неверность.

Суперспособность женщин

Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22 процента женщин и 28 процентов мужчин изменяли постоянным партнерам. Но саму измену оба пола понимают несколько по-разному. Женщин больше волнует эмоциональная сторона, мужчин — физиологическая. Это характерно и для стран с равноправием полов, и для патриархальных обществ, где женщины находятся в подчиненном положении.

Норвежские и американские исследователи объясняют это так: представители сильного пола особенно остро реагируют именно на сексуальную измену, потому что не могут быть до конца уверены в отцовстве. Ведь мужчина, если дети не от него, вкладывает свои ресурсы в чужие гены, а сам остается без потомства.

Женщина не сомневается в собственном материнстве, но не уверена, будет ли партнер и дальше поддерживать и защищать семью. Соответственно, близкие эмоциональные отношения с соперницей увеличивают риски лишиться ресурсов, необходимых для воспитания ребенка.

Вероятно, поэтому слабый пол в целом лучше вычисляет потенциальных изменников. Ученые из Колледжа Олбрайт ( США ) записали речь десяти женщин и десяти мужчин — гетеросексуальных представителей европеоидной расы, не состоящих в браке. Половина сохраняли верность постоянным партнерам, половина изменили хотя бы раз. Затем эти записи дали послушать 152 добровольцам — 88 женщинам и 64 мужчинам. Выяснилось, что дамы довольно точно определяют обманщиков по голосу, у сильного пола такой суперспособности нет.

Гадание по руке

Женщины и обманывают лучше. В исследовании австралийских ученых мужей уличали в неверности по выражению лица в 15 процентах случаев, для жен этот показатель — только четыре процента.

Но, как установили в Оксфордском университете, понять, склонна ли женщина к измене, можно по длине ее пальцев. Исследователи опросили 474 добровольца о сексуальной жизни, затем измерили их анатомические параметры и провели ряд анализов. Выяснилось, что у женщин, заводивших отношения на стороне, указательный палец левой руки длиннее безымянного.

Мистики в этом никакой нет, объясняют ученые. Согласно одной из гипотез, соотношение длины пальцев отображает уровень женских половых гормонов — эстрогенов. Чем выше их концентрация, тем больше в девушке женственности. Поэтому обладательницы длинных указательных пальцев на левой руке, как правило, пользуются особым успехом у мужчин. Такие женщины более импульсивны и легче вступают в отношения, особенно если с постоянным партнером не все гладко, полагают авторы работы.

У мужчин связи между склонностью к изменам и соотношением длины пальцев не обнаружено.

Длинный против короткого

Согласно исследованию американских генетиков, супружеская неверность может быть обусловлена определенным вариантом гена DRD4, который управляет работой одного из рецепторов дофамина — гормона удовольствия.

Ученые опросили две сотни молодых людей о сексуальной жизни, а затем провели анализ ДНК. Исследователей интересовал ген DRD4, расположенный на одиннадцатой хромосоме и содержащий участок (VNTR) из тандемных повторов (коротких нуклеотидных последовательностей) разной длины: от двух до одиннадцати.

У испытуемых с длинной формой гена DRD4, где число повторов семь и больше, дофамин хуже захватывался рецептором, а количество самих рецепторов было меньше, чем у обладателей короткого варианта гена. Такие люди менее чувствительны к гормону удовольствия, поэтому им требуется усиленная стимуляция, то есть больше сексуальных контактов, чтобы получить ту же реакцию, что и у остальных.

Так, среди обладателей длинного варианта гена половина когда-либо изменяли постоянным партнерам, причем 45 процентов практиковали секс на одну ночь. Люди с коротким вариантом DRD4 меньше интересовались случайными связями (24 процента) и реже были неверны (22 процента). Кроме того, число одновременных внебрачных партнеров у испытуемых с длинным вариантом гена было достоверно выше, чем у остальных (1,79 и 1,14 соответственно).

Авторы работы предполагают, что частота длинного или короткого варианта гена DRD4 в человеческой популяции зависит от внешних факторов. Когда в обществе спокойно, а измены осуждаются, отбор благоприятствует короткому DRD4, и он встречается чаще. В неблагоприятных и быстро меняющихся условиях, когда выгоднее обзавестись большим числом потомков, а не вкладывать ресурсы в одного-двух, отбор поддерживает длинный вариант гена.