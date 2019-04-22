490 лет назад испанцы и португальцы поделили Восточное полушарие

490 лет назад Испания Португалия поделили Восточное полушарие, подписав договор в Сарагосе. Испанцы согласились продать португальцам богатые пряностями и специями Молуккские острова, из-за которых разгорелся вылившийся в стычки территориальный спор. Новый договор узаконивал колониальные захваты земель, порабощение населявших их народов и эксплуатацию ресурсов.

22 апреля 1529 года в испанской Сарагосе представители ведущих морских держав Испании и Португалии подписали договор о разделе сфер влияния в Восточном полушарии. Демаркационная линия была проведена на 1,4 тыс. км к востоку от Молуккских островов (территория современной Индонезии ), проданных испанцами португальцам за 350 тыс. дукатов. Земля и водные пространства к востоку от линии отходили Вальядолиду, к западу — Лиссабону . В совокупности с Тордесильясским договором 1494 года, регламентировавшим экспансию двух стран в Западном полушарии, мир оказался поделен на две неравные части: 45% получили подданные Карла V Габсбурга, 55% отошли Жуану III Благочестивому. Впрочем, другие обладавшие флотом государства Европы не слишком считались с документом и спешили урвать свой кусок пирога в Ост-Индии и Новом Свете.

Великие географические открытия привели к постоянным столкновениям между Португалией и Испанией.

По Тордесильясскому договору разграничительная линия проходила через оба полюса Земли и пересекала Атлантический океан примерно в 2 тыс. км к западу от островов Зеленого Мыса.

«Высокие договаривающиеся стороны заверяют, что отныне и впредь не будут они отправлять никаких кораблей: король и королева Кастилии и Арагона — в моря, что находятся к востоку от названной линии и принадлежащие королю Португалии, а король Португалии — в моря по другую сторону линии к западу от нее, которые считаются принадлежащими королю и королеве Кастилии», — отмечалось в условиях соглашения.

Значение переговоров было настолько велико, что арбитром в споре двух супердержав выступил сам Папа Римский. Столетие спустя данное обстоятельство даст протестантам повод с ним не считаться. Колониальные захваты земель, порабощение целых народов и эксплуатация ресурсов узаконивались юридически. Именно благодаря соглашению в Тордесильясе в Бразилии говорят на португальском языке, в то время как почти во всех в остальных странах Южной Америки — по-испански. В реальности нарушения договора было практически невозможно контролировать. Кроме того, он не учитывал интересов Англии, Франции и Нидерландов, которые также стремились участвовать в колонизации.

«Я не помню такого места в завещании Адама, которое бы лишало меня доли на владение Новым Светом», — негодовал французский король Франциск I.

Потребность в дополнительном договоре возникла после кругосветного плавания экспедиции Фернана Магеллана в 1519-1522 годах.

Яблоком раздора явились Молуккские острова, тогда — острова Пряностей. Их высокая ценность для Португалии и Испании объяснялась наличием мускатного ореха, гвоздики и других специй. Принадлежность архипелага не фиксировалась по Тордесильясу, что позволяло обеим сторонам трактовать договор в свою пользу. После получения сведений от команды Магеллана испанский король направил отряд военных кораблей для колонизации островов.

Это не был захват: в Вальядолиде считали территорию своей по праву. Произведя высадку для основания форта, испанцы неожиданно наткнулись на укрепленное поселение португальцев. Развернулись боевые действия, в которых прибывшие вторыми европейцы потерпели поражение. Однако стычки по поводу владения островами растянулись на десятилетие. Становилось понятным, что конфликт сможет разрешить только корректировка внешнеполитических отношений.

Обе державы демонстрировали склонность к диалогу. Еще в 1524 году для преодоления кризиса была сформирована специальная комиссия, в которую от соседей по Пиренейскому полуострову вошли лучшие астрономы, картографы, математики и другие ученые мужи. В ходе встречи произошел комичный эпизод. Некий испанский мальчик остановил португальскую делегацию и спросил, действительно ли гости намерены поделить мир.

После утвердительного ответа ребенок спустил штаны и предложил провести разделительную линию по его заду.

Как бы то ни было, ударить по рукам в тот раз не удалось — специалистам двух стран банально не хватило географических знаний, чтобы точно выяснить, в чьем же полушарии находятся Молуккские острова. Каждая группа выбирала те глобусы и карты — совсем еще, надо сказать, примитивные, — которые подтверждали ее правоту. Многие из членов комиссии наверняка проклинали погибшего Магеллана: своим плаваньем он существенно изменил привычное представление о Земле. В конце концов Карл V Жуан III договорились отложить колонизацию архипелага до тех пор, пока его принадлежность не определится.

Тем не менее страны продолжили исследования в этом регионе. В 1526 году португальский мореход Жоржи ди Менезиш открыл для европейцев второй по величине остров на планете Новую Гвинею. Несмотря на компромисс своих королей, мореплаватели двух стран продолжили периодически обстреливать друг друга, брать в плен и совершать иные враждебные действия. Это раздражало монархов, которые к тому времени уже породнились, женившись на сестрах друг друга, и хотели сосредоточиться на европейских делах. В какой-то момент Карл V стал склоняться к уступке своему новоявленному родственнику. Во-первых, испанцы, в отличие от португальцев, еще не знали восточного пути в Европу, что делало доставку специй и пряностей с Молуккских островов сложной и не особо выгодной операцией.

Во-вторых, за архипелаг можно было выручить солидный выкуп, а испанская корона нуждалась в деньгах.

По всем вышеперечисленным причинам и стал возможен Сарагосский договор. По настоянию Карла V в него был внесен пункт об аннулировании соглашения в любой момент по желанию короля — португальцам в таком случае полагалась бы полная компенсация выплаченных за архипелаг средств. Договор подтвердил демаркационную линию Тордесельяса и установил новую. Претензия Испании на равное деление сфер осталась без внимания. Таким образом, мир оказался разделен на две неравные части. Португалия получила под контроль Юго-Восточную Азию, Испания — Океанию.

Испанцы и португальцы удостаивались права преследовать и захватывать все иностранные судна проходящие по их территории, проводить инспекции, облагать таможенной пошлиной, а также судить членов команды иностранного корабля по своим собственным законам.

Полтора десятилетия спустя Карл V решил добавить к своей империи Филиппинские острова, полагая, что португальцы не станут протестовать против нарушения договора из-за отсутствия там специй. Реализовать задуманное удалось еще через 20 лет его сыну Филиппу II.

Дружба между двумя оплотами католицизма не получилась искренней. Серией династических браков испанские Габсбурги подавили правящую династию в Лиссабоне, и уже в 1580 году испанский удав заглотил португальского кролика, а собранную Португалией империю растащили более удачливые претенденты.