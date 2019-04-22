Raseef22 (Ливан): почему носы египетских статуй обычно разбиты и обезображены?

Raseef22 (Ливан) . «Почему у статуй сломаны носы?» — такой вопрос чаще всего задают посетители музеев, интересующиеся египетской цивилизацией. Действительно, носы сломаны почти у всех египетских скульптур, кого бы они ни изображали. И это не случайность. В Древнем Египте некоторые проходили специальное обучение, чтобы обезображивать статуи. С какой целью, рассказывает

«Почему у статуй сломаны носы?» — такой вопрос чаще всего задают куратору Бруклинского музея Эдварду Блайбергу посетители, интересующиеся египетской цивилизацией.

От древних гробниц до великих пирамид: египетская цивилизация славится своими изысканными и точными скульптурами. Несмотря на то, что статуи изображают людей из разных слоев, у них можно найти кое-что общее — сломанные и обезображенные носы.

Случайность, вызванная природными явлениями, или преднамеренная порча?

Естественная эрозия или целенаправленный акт?

Выставка «Ударная сила: иконоборчество в Древнем Египте» стала первым в своем роде мероприятием, которое раскрывает политические и религиозные аспекты борьбы с древнеегипетскими статуями.

Сосредоточив внимание на наследии некоторых фараонов, таких как Хатшепсут и Эхнатон, и кампаниях по разрушению и порче статуй в эпоху поздней античности, выставка представляет ряд поврежденных статуй наряду с нетронутыми экспонатами. Ее цель — продемонстрировать преднамеренное разрушение предметов, которые воспринимались не как средство изображения конкретного объекта, а как сосуд для духовной энергии. Вот почему выставка поднимает в сознании посетителей ряд вопросов, касающихся собственности, памяти и визуальной культуры.

Являются ли эти искажения частью концепции и дизайна? И почему именно носы?

В прошлом некоторые археологи полагали, что естественная эрозия сыграла главную роль в процессе обезображивания древних египетских скульптур и статуй из-за сильных ветров, водных потоков, изменений почвы и других факторов, которые могли нанести существенный ущерб частям тела, таким как руки, ноги и нос. Тем не менее, по словам Эдварда Блайберга, имели место политические, религиозные личные и преступные мотивы. Акты вандализма были преднамеренными и имели конкретную цель. Казалось, разбитые носы у объемных статуй — объяснимое явление, но, к удивлению исследователя, тот же дефект он обнаружил и у плоских экспонатов.

На самом деле древние египтяне полагали, что статуи являются местом обитания силы. По их представлениям, дух бога мог жить в его образе. Что касается людей, считалось, что часть души умершего человека может находиться в его скульптуре.

Как заключил Блайберг, акты вандализма были нацелены на нейтрализацию силы изображенного человека. Того же мнения придерживается Адела Оппенхайм, куратор отдела египетского искусства в Метрополитен-музее: «Если мы хотим подавить враждебные нам силы, лучший способ сделать это — сломать нос статуи».

Хотя древние египтяне не верили, что статуи способны вставать и передвигаться, ведь они сделаны из камня, и вели споры о том, дышат ли они воздухом через нос, считалось, что именно нос — источник их силы. Как следствие, если противники хотели устранить эту силу, они разрушали нос статуе, чтобы та перестала «дышать» и жить.

Лишение силы

Кладбища и храмы служили хранилищами большинства статуй и рельефов, изготовленных специально для проведения религиозных ритуалов. Было принято совершать ряд религиозных церемоний с использованием статуй, в том числе ритуал «открытия рта», который смазывали маслом, чтобы оживить статую и наделить ее необходимой силой.

Согласно Блайбергу, все религиозные ритуалы были связаны с экономикой, в основе которой лежали жертвоприношения сверхъестественным сущностям. Короли приносили жертвы богам, рассчитывая, что те позаботятся о Египте, поэтому статуи и рисунки представляли собой «место встречи сверхъестественных сил и реального мира». Во время ритуалов они становились обитаемыми, или завершенными, а разрушение статуй или игнорирование религиозных верований — факторы, которые могли нанести силе ущерб: «Поврежденная часть тела больше не может выполнять свою функцию. Без носа дух статуи не может жить, а значит, таким образом вандал может убить ее. А со сломанными ушами она не способна услышать молитвы».

В эпоху фараонов люди очень боялись египетских скульптур и статуй: даже воры, искавшие ценные предметы, опасались мести покойного, если его статуя не обезображена.

Что касается практики разрушения и осквернения изображений человека, то она восходит к началу египетской истории. Например, умышленное повреждение мумий в доисторическую эпоху связано с примитивной верой в то, что повреждение образа наносит вред человеку, которого он представляет. Вот почему фараоны издавать указы, налагающие суровые наказания на всех, кто осмеливался повредить изображающие их статуи.

Воинам, собирающимся в бой, предписывалось изготовить восковую куклу врага, а затем уничтожить ее.

Политические и культурные мотивы

Древние египтяне пытались принимать особые меры для защиты скульптур, помещая их в ямы внутри могил или храмов. Однако эти методы тоже не помогали, тем более что люди, которые занимались разрушением статуй, были не просто вандалами. Их специально обучали для этой цели. В эпоху фараонов на статуе обычно было выгравировано имя изображённого человека, а значит, человек, который обезображивал статую, умел читать.

Как считает Эдвард Блайберг, масштабное уничтожение статуй на самом деле было политически мотивировано. В первую очередь это объясняется тем, что разрушение памятников помогало начинающим правителям переписывать историю в свою пользу. Наиболее ярким примером является уничтожение наследия цариц Хатшепсут и Нефертити, в результате чего связанные с ними символы визуальной культуры исчезли.

Наряду с политическим фактором огромную роль в изменении восприятия статуй с течением времени сыграл культурный аспект.

В раннехристианский период в Египте (между I и II веками нашей эры) боялись богов, якобы обитающих в статуях, их считали дьявольскими духами. Статуи, которым приносились жертвы, уродовали, чтобы искоренить язычество.

После исламского вторжения в VII веке нашей эры исследователи заметили, что египтяне утратили чувство страха перед этими древними артефактами. В этот период каменные статуи регулярно разбивались на прямоугольники и использовались в строительстве.