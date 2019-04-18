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Впервые оживлен мозг мертвого животного 

Lenta.ru + ещё 6 45 минут назад
Американские ученые создали систему BrainEx, которая способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга свиньи, мертвой в течение нескольких часов. Однако исследователи не смогли восстановить восприятие и другие высшие нервные процессы. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature.
Специалисты сымитировали пульсирующий кровоток, который проходит через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37 градусам Цельсия. В целях эксперимента исследователи умертвили 32 свиньи, предоставленных лаборатории пищевыми предприятиями, и извлекли мозги. Органы были помещены в специальные камеры системы спустя четыре часа после смерти.
В течение шести часов перфузии авторы работы наблюдали снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы. Вместо крови использовался специальный раствор, который не содержал кровяных клеток и коагулирующих веществ, но переносил кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также включал широкий спектр лекарственных соединений.
Известно, что мозг животных чувствителен к пониженным концентрациям кислорода. Серьезные нарушения в кровотоке приводят к быстрому истощению запасов энергии, необходимой для жизнедеятельности нейронов и необратимым повреждениям нервных тканей. Однако некоторые специалисты сомневались, что это разрушительное воздействие является неизбежным в течение относительно коротких периодов гипоксии. Результаты нового исследования демонстрируют, что определенные функции мозга могут быть восстановлены даже через несколько часов после смерти.
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