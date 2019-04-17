Что находится по ту сторону черной дыры?

Что случится, если попасть в черную дыру? Здравый смысл подсказывает, что человека раздавит колоссальная сила тяготения. Согласно новой теории, мы все же можем проникнуть через горизонт событий в эту кротовую нору и оказаться в другой части вселенной. Справедливости ради надо сказать, что нас все равно раздавит. Уже давно идут дебаты о том, какова судьба засасываемой в черную дыру материи, но в целом большинство согласно, что вся она сжимается до размеров одной точки в пространстве, называемой сингулярностью. Выход сзади даст материи место, куда она сможет устремиться вместо того, чтобы бесконечно сдавливаться.

Идея безумная. Но в теории кротовой норы и раньше были странные повороты. Основополагающий принцип заключается в том, что гравитация черной дыры настолько сильна, что деформирует само пространство-время. Представьте себе вселенную в виде листа бумаги. Если какая-то сила свернет часть листа, тогда два края листа соприкоснутся. Если предмет в одной части листа пересечет сгиб и останется там, то когда лист распрямится, этот предмет по-прежнему будет на бумаге, но вдалеке от своей начальной точки. А теперь представьте, что этот лист бумаги содержит пространство и время. Если оба конца кротовой норы близки друг к другу, тогда теоретически путешественник может оказаться в другой точке во времени.

По вполне очевидным причинам кротовая нора это нечто из области научной фантастики. Но и в науке эта идея закрепилась весьма прочно.

Эйнштейн (и более ранние теоретики) впервые предсказал существование кротовых нор в своей теории относительности. У этих нор даже есть название — «мост Эйнштейна-Розена», названный в честь Эйнштейна и его коллеги Натана Розена. Часто говорят, что кротовые норы Эйнштейна связывают разные вселенные, а не разные части одной вселенной. Здесь можно продолжить аналогию с листом бумаги. Представьте, что мощная сила стягивает две точки, которые находятся на разных листах бумаги. Таким образом, предмет в точке соединения может перейти с одного листа на другой, то есть попасть совсем в другую вселенную. Если соединить эти концепции, можно себе представить путешествие назад во времени в другой вселенной.

К сожалению, новое исследование дает лишь новые теоретические представления о структуре черных дыр, не приближая нас к межзвездным путешествиям. Даже если черные дыры, как и предполагается, являются постоянно открытыми кротовыми норами, ничто не сможет проникнуть через них в целости и сохранности. Все будет раздавлено. Черная дыра выплюнет попавшую в нее материю с другой стороны, но эта материя будет уже не в том состоянии, в котором она в нее попала. А сила тяготения настолько велика, что кротовая дыра может открыться только на мгновение. Тем не менее это невозможно узнать наверняка, если не попробовать.

Добровольцы есть?

JSTOR Daily, США