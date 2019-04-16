Telegraph: грузинские учёные планируют заняться виноделием на Марсе

Первое вино на Марсе будет белым. По крайней мере на это рассчитывают грузинские учёные, пишет The Daily Telegraph. Участники проекта IX Millennium пытаются найти сорт винограда, который сможет переносить суровые условия жизни на Красной планете, отмечает издание.

Первое вино на Красной планете будет белым. По крайней мере, на это надеются исследователи в Грузии , где виноделием занимаются с древнейших времён, пишет The Daily Telegraph.

«В то время как NASA и Илон Маск спешат отправить людей на Марс, эта крохотная страна, расположенная между Россией и Турцией, стремится обеспечить астронавтов освежающими напитками в конце их путешествия. Её проект IX Millennium — это попытка разработать методику выращивания винограда и привнести немного легендарного грузинского гостеприимства в недружелюбную среду соседней планеты», — поясняет британское издание.

Первое испытание показало, что ркацители, один из 525 винных сортов в Грузии, оказался самым устойчивым к ультрафиолетовой радиации. Это важный фактор, учитывая, что плотность марсианской атмосферы в 100 раз меньше земной, отмечает The Daily Telegraph.

На следующем этапе учёным необходимо протестировать реакцию винограда на отрицательную температуру и высокий уровень угарного газа.

«Мы планируем изучить все возможности, в результате которых астронавт сможет присесть на Марсе и выпить грузинского вина», — заявила Нино Енукидзе, декан тбилисского Университета бизнеса и технологий, который начал этот проект вместе Грузинским агентством космических исследований, Национальным музеем и молодой компанией Space Farms («Космические фермы»).

По мнению издания, можно легко представить, как герой американского фильма «Марсианин» высаживает на своей импровизированной грядке рядом с картофелем несколько виноградных лоз, чтобы затем скрасить вынужденное пребывание на Красной планете. Но в действительности всё обстоит намного сложнее: многим растениям придётся бороться, чтобы получить воду и питательные вещества в мелкозернистой почве Марса и вырасти правильно при более низкой гравитации.

Участники IX Millennium считают, что винодельческие традиции страны могут помочь преодолеть эти трудности. Название проекта, которое переводится как «девятое тысячелетие», отсылает к тому, что народ Грузии занимался изготовлением вина на протяжении более 8 тыс. лет, о чём свидетельствуют следы напитка, обнаруженные на древних осколках глиняной посуды.

К концу года Университет бизнеса и технологий откроет лабораторию, в которой будут имитироваться условия жизни на Марсе.

«Мы начали этот проект из-за нашей истории в виноделии, поэтому мы выбрали виноград. Но после того как лаборатория будет закончена, мы сможем испытать все виды фруктов и овощей», — заверила Енукидзе.

Один из исследователей уже разводит бактерию, основой для которой послужили микроорганизмы с грузинских горячих источников и других экстремальных сред обитания. Возможно, она поможет растениям получать азот в марсианской почве. Участники проекта также работают над долговременными марсианскими теплицами. Они консультируются с Европейским космическим агентством и надеются на сотрудничество с NASA.

Проект IX Millennium имеет также вполне приземлённые цели. Он принесёт пользу грузинским виноделам и экономике, показав, какой сорт растений является наиболее устойчивым к изменению климата, рассуждает Енукидзе.