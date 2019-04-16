Специалисты из Университета Тель-Авива «напечатали» сердце из человеческих клеток

Созданные методом 3D-печати сердца будут пересажены животным для проверки функциональности. Сроки тестирования технологии на людях пока не называются

Ученые впервые напечатали живое сердце из клеток человека. Технологию изготовления человеческого сердца с помощью 3D-печати представила лаборатория Университета Тель-Авива. В рамках эксперимента были «распечатаны» несколько десятков небольших сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа.

Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров — примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов. О биотехнологическом прорыве рассказывает в эфире i24News профессор Школы молекулярной биологии клеток и биотехнологий Университета Тель-Авива Тал Двир:

«Технология, которую разработала наша лаборатория, использует материал биопсии жировой ткани пациента. Мы разделяем клеточный и неклеточный материал и перепрограммируем клетки, чтобы они превратились в стволовые и были способны размножиться в клетки мышечной ткани и других тканей сердца. После этого мы проводим компьютерную томографию, чтобы создать идентичную геометрию тканей, чтобы новое сердце подходило пациенту не только на генетическом уровне, но и на анатомическом. В дальнейшем наша лаборатория продолжит улучшать сердца, чтобы они лучше взаимодействовали с тканями, передавали электрические сигналы и обрели возможность сокращаться. После этого мы начнем тестирование на небольших животных, поначалу присоединяя искусственные сердца к их кровеносной системе параллельно с настоящими».

Сроки тестирования технологии на людях и даже примерное начало применения «печатных» сердец в здравоохранении не называются. Ранее ученым удавалось создать с помощью 3D-печати лишь простые ткани сердца, без жизненно необходимых кровеносных сосудов и камер.

Сердечные заболевания являются одной из первых причин смертности в развитых странах. Единственный способ спасения жизни при острой сердечной недостаточности — пересадка сердца. Ежегодно по всему миру для пересадки доступно около 40 тысяч сердец. Каждый день более 20 человек умирают, не дождавшись пересадки сердца.