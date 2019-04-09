Почему британским врачам запретили назначать гомеопатию

Великобритания запретит врачам выписывать пациентам гомеопатию и перестанет ее финансировать, хотя пациенты все еще смогут покупать препараты за свои деньги. Специалисты отмечают, что теоретические основы гомеопатии противоречат науке — поэтому странно, что кто-то применяет ее до сих пор.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) запретит врачам выписывать пациентам гомеопатические препараты, сообщает издание The Telegraph. Несмотря на выпущенные в 2017 году рекомендации перестать лечить пациентов гомеопатией, за 2018 год врачи назначали ее почти 3300 раз, потратив на это более $65 тыс. NHS собирается бороться со «злоупотреблением государственными средствами»

Игнорируя данные о неэффективности гомеопатии и настойчивые рекомендации прекратить выписывать ее пациентам, британские врачи продолжают выдавать тысячи рецептов в год.

С 2017 года официальные рекомендации NHS запрещают врачам назначать гомеопатические препараты из-за их бесполезности. Предполагалось, что на сэкономленные деньги службы здравоохранения смогут приобретать лекарства с доказанной эффективностью. Сами же пациенты при желании могли купить гомеопатию самостоятельно.

Однако назначения продолжились, хотя и в меньшем объеме. Рецепты на препараты-пустышки обошлись государственному бюджету более чем в $65 тыс.

В связи с этим NHS решила окончательно запретить выдачу рецептов на гомеопатические препараты.

«NHS выпустила руководство, разъясняющее врачам общей практики, что гомеопатию не следует назначать, — пояснил представитель службы. — Чтобы придать этому дополнительную юридическую силу, мы теперь официально потребуем у министерства здравоохранения внести ее в черный список, чтобы нельзя было тратить на нее государственные деньги».

Профессор фармакологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Кохун отметил, что количество рецептов, выписанных в обход требований NHS, оказалось «чрезвычайно высоким».

Стоит отметить, что число рецептов, выписанных на гомеопатические препараты в Великобритании, все же существенно сократилось за последние годы. Еще в 2014 году было выписано более 10 тыс. рецептов на сумму свыше $140 тыс.

Тем не менее, хотя количество выписываемых рецептов с 2017 по 2018 год сократилось более чем на треть, финансовые расходы снизились лишь на 13%.

«Позиция NHS была предельно ясна — гомеопатия не приносит никакой пользы, — подчеркнул Кохун. — Удивительно, что врачи продолжают назначать эти препараты. Несмотря на то, что их стоимость относительно невелика по сравнению со всем бюджетом NHS, кажется смешным, что кто-то все еще их назначает».

«Истинно верующим» в гомеопатию стоит самостоятельно платить за подобное «лечение», считает он.

У исполнительного директора Британской гомеопатической ассоциации Кристал Самнер такое решение вызвало недоумение.

«Многие врачи признают преимущества гомеопатии для своих пациентов, — отметила она. — Гомеопатия стоит относительно недорого, ее можно использовать при острых и хронических состояниях и у нее нет побочных эффектов. Если использовать гомеопатию в качестве препаратов первой линии, можно было бы серьезно сократить применение антибиотиков. NHS стоило бы поощрять использование гомеопатии, а не ограничивать».

«Гомеопатия основана на 200-летнем недопонимании природы, физиологии и терапии. Ее предположения противоречат науке,

— заметил профессор Эдзард Эрнст, ранее практиковавший альтернативные медицинские подходы, но позже убедившийся в их неэффективности. — Для NHS пришло время прекратить платить за эту устаревшую чепуху. Гомеопатия — это насмешка над доказательной медициной».

Возможно, следующей страной, которая запретит выписывать пациентам бесполезные препараты, станет Франция. Прекратить тратить бюджетные деньги на гомеопатию врачей призвали специалисты из Академии медицины и Академии фармацевтики. Также они настаивают на прекращении выдачи ученых степеней по гомеопатии на медицинских факультетах.

Согласно заявлению специалистов, «медицинское страхование во Франции не должно покрывать гомеопатические препараты, пока не будет продемонстрирована их достаточная польза с медицинской точки зрения. Дипломы по гомеопатии также не должны выдаваться на медицинских или фармацевтических факультетах».

Социальное обеспечение во Франции находится в упадке, при этом бюджету приходится покрывать затраты на гомеопатию в размере около €130 млн в год.

Годом ранее Национальная ассоциация врачей-преподавателей заявила, что нет никакого способа оправдать оплату гомеопатии из государственного бюджета или ее преподавание в институтах.

«Необходимо отказаться от этих эзотерических методов, которым место в учебниках истории», — заявили они.

Одновременно с этим еще 124 врача подписали открытое письмо, в котором назвали гомеопатию «опасной шарлатанской практикой».

Все это привлекло внимание Аньес Бузин, министра здравоохранения Франции. Она попросила Медицинский совет Франции оценить эффективность гомеопатии. Ожидается, что результаты работы будут представлены в июне 2019 года.