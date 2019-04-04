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Геннадий Онищенко: вокруг России создается сеть военно-биологических баз 

Вести.Ru + ещё 1 57 минут назад
Бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что вокруг нашей страны все больше лабораторий, где работают над биологическим оружием.
По его словам, под нужды стран Запада приспосабливают советское наследие — те самые научные институты, которые работали на территории соседних Грузии или Украины.
О грузинских биобазах стало известно из откровений бывшего министра госбезопасности страны Игоря Гиоргадзе. Аналогичных официальных данных по Украине пока нет, но Геннадий Онищенко напомнил, что в Одессе США модернизировали бывшую противочумную станцию.
"Нарастающая угроза со стороны Украины, поскольку там ведется активное строительство наступательных военных баз. У нас есть угроза со стороны Грузии. По нашему периметру выставлена цепь. Военно-биологический потенциал США, очевидно, затачиваемый против нашей страны, опасен и для тех стран, на которых находятся их объекты", — подчеркнул эксперт.
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Комментарии17
Наука , Видео , Оружие , Геннадий Онищенко
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