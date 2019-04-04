Геннадий Онищенко: вокруг России создается сеть военно-биологических баз

Бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что вокруг нашей страны все больше лабораторий, где работают над биологическим оружием.

По его словам, под нужды стран Запада приспосабливают советское наследие — те самые научные институты, которые работали на территории соседних Грузии или Украины.

О грузинских биобазах стало известно из откровений бывшего министра госбезопасности страны Игоря Гиоргадзе. Аналогичных официальных данных по Украине пока нет, но Геннадий Онищенко напомнил, что в Одессе США модернизировали бывшую противочумную станцию.