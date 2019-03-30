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Ученые нашли новый способ защиты от комаров 

360tv.ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вид двукрылых насекомых из семейства комаров, имеющий название Aedes aegypti, является переносчиком таких опасных инфекционных болезней как малярия, вирус Эбола, Зика и других. Эти кровопийцы могут употреблять в пищу кровь животных, но предпочитают человеческую. Ученые из Университета Флориды узнали, как им удается распознавать жертву, сообщил журнал Current Biology.
Авторы статьи пишут, что они нашли чувствительный белок, позволяющий комарам распознавать молочную кислоту в поте человека. Это — своеобразный маркер, образующийся в нашем организме при утилизации глюкозы и выработке энергии. Его выводят потовые железы.
Долгое время ученые не могли обнаружить рецептор, благодаря которому комары определяют молочную кислоту. Насекомые используют для этого три семейства чувствительных белков, связывающих определенные группы летучих молекул. В одном из них и был найден нужный белок IR8a.
Комары, у которых удалось избирательно отключить ген, отвечающий за синтез IR8a, реже реагировали на присутствие человека или вещей, пропахших человеческим потом. По мнению биологов, это исследование открывает путь к созданию новых высокоэффективных репеллентов, способных надежно защитить людей от укусов.
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