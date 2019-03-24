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В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов.
Среди находок отмечены в том числе курительные трубки, кухонная утварь, монеты.
«Более 10 тыс. находок, в основном это фрагменты строительных материалов, камня, старинной черепицы. Одно из мест во дворе свитского корпуса принесло нам массу предметов быта», — уточнил Герцен.
По словам эксперта, материальную и историческую ценность того или иного предмета, обнаруженного на территории Ханского дворца, можно будет установить после проведения необходимой работы.
Ранее сообщалось, что на востоке Крыма археологи обнаружили уникальное древнегреческое поселение IV—II веков до нашей эры.
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Наука , Наука и техника , Александр Герцен , ИТАР-ТАСС
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