Найдена таинственная гробница доримской Британии

Британские археологи при раскопках на севере Англии обнаружили каменную гробницу правильной формы, возраст которой составляет примерно 4000 лет.

Как сообщает BBC News, каменную надгробную плиту в графстве Нортумберленд обнаружили рабочие. Они занимаются реконструкцией отеля, построенного в XVIII веке. На место были вызваны археологи.

Специалисты провели раскопки и к своему большому удивлению обнаружили каменную гробницу, в которой находился скелет человека. Предварительный анализ показал, что он умер в период от 2200 до 1750 гг. до н.э., то есть в доримский период Британии.

Захоронение состоит из цисты (погребальной камеры), выложенной из четырех вертикально установленных валунов и накрытой каменной плитой. У ног покойного ученые обнаружили небольшой, но красиво изготовленный кремневый нож.