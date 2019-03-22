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Найдена таинственная гробница доримской Британии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: BBC News
Британские археологи при раскопках на севере Англии обнаружили каменную гробницу правильной формы, возраст которой составляет примерно 4000 лет.
Как сообщает BBC News, каменную надгробную плиту в графстве Нортумберленд обнаружили рабочие. Они занимаются реконструкцией отеля, построенного в XVIII веке. На место были вызваны археологи.
Специалисты провели раскопки и к своему большому удивлению обнаружили каменную гробницу, в которой находился скелет человека. Предварительный анализ показал, что он умер в период от 2200 до 1750 гг. до н.э., то есть в доримский период Британии.
Захоронение состоит из цисты (погребальной камеры), выложенной из четырех вертикально установленных валунов и накрытой каменной плитой. У ног покойного ученые обнаружили небольшой, но красиво изготовленный кремневый нож.
"Это был очень ценный предмет в те времена, — говорит археолог Роджер Микет. — Вероятно, нож положили в могилу, чтобы погребенный мог использовать его в загробной жизни".
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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