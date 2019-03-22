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Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Учёные зафиксировали резкий рост солнечной активности: звезда сжигает "топливо" предыдущего солнечного цикла, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Физического института РАН.
"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", — говорится в сообщении.
Так, три вспышки класса "С" (незначительные последствия для Земли) зафиксировали в среду и четверг. "Индекс вспышечной активности" впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале).
Сегодня же ученые зарегистрировали вспышку класса "С" с параметрами 4,8.
Солнце продолжает сжигать "топливо" предыдущего цикла, а ожидаемый новый 25-й по счету 11-летний цикл солнечной активности пока не начался. Таким "топливом" являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией.
"Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек", — отмечают исследователи.
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Наука , Наука и техника , РАН
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