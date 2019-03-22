Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца

Учёные зафиксировали резкий рост солнечной активности: звезда сжигает "топливо" предыдущего солнечного цикла, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Физического института РАН

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", — говорится в сообщении.

Так, три вспышки класса "С" (незначительные последствия для Земли) зафиксировали в среду и четверг. "Индекс вспышечной активности" впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале).

Сегодня же ученые зарегистрировали вспышку класса "С" с параметрами 4,8.

Солнце продолжает сжигать "топливо" предыдущего цикла, а ожидаемый новый 25-й по счету 11-летний цикл солнечной активности пока не начался. Таким "топливом" являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией.