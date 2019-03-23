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Ученые нашли животное, которое умеет «строить рожи» 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: Anusak Laowilas, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Британские ученые выяснили, что малайские медведи — один из самых редких видов, превосходящих большинство приматов в интеллектуальных способностях.
Малайские медведи умеют различать эмоции людей и сородичей и точно подражать им, меняя выражение своей морды. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свои наблюдения в журнале Scientific Reports.
Оказалось, что мимика является главной характеристикой человеческой способности общаться. Раньше это умение считалось уникальной чертой людей и некоторых приматов.
«Что удивительно, малайские медведи совсем не социальные животные и очень далеки от нас с точки зрения эволюции. Это говорит о том, что мимикой могут обладать многие другие виды млекопитающих», — сказала Марина Давила-Росс из Портсмутского университета.
В последнее время ученые заметили, что типовые человеческие черты интеллекта и способности проявлять эмоции присущи и другим животным, среди которых собаки, приматы и вороны.
Так, собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые произносят хозяева. Они общаются с людьми не ради еды, а ради внимания. Также они способны запоминать разную информацию и использовать ее при общении с хозяином.
Британские ученые выяснили, что малайские медведи — один из самых редких видов, превосходящих большинство приматов в интеллектуальных способностях. Они уступают только человеку и гориллам.
Оказалось, что эти животные, которые ранее считались отшельниками, способны играть друг с другом, устраивать шуточные схватки, а также строить морды, копируя выражение «лица собеседника».
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