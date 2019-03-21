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NASA нашли на Марсе человекоподобную «мумию» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: pixabay.com, Daily Star
Кадр с похожим на человека объектом сделал робот космического агентства Opportunity.
Эксперты NASA утверждают, что их марсоход нашел и сфотографировал похожую на фигуру человека «мумию» на Марсе.
Кадр с похожим на человека объектом сделал робот космического агентства Opportunity. На фото, опубликованное Google Earth, действительно можно рассмотреть похожий на человеческий силуэт с массивным телом, двумя ногами, рукой, по длине близкой к человеку, и очертаниями головы.
tvzvezda.ru
Пользователи Сети выдвинули разные версии, объясняющие увиденное: кто-то предположил, что на Марсе жили человекоподобные существа еще до зарождения жизни на Земле, другие решили, что это «живая» статуя, третьи утверждают, что показанный объект — труп какого-то существа.
При всей разнице мнений интернет-пользователи соглашаются с тем, что на Марсе, вероятно, когда-то были условия, приемлемые для жизни живых существ, однако учеными этот факт не подтвержден.
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Наука , Роскосмос , NASA , Google
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