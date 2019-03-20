В США придумали способ межзвездных путешествий

Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали технологию, которая может приблизить межзвездные полеты, следует из публикации Nature Photonics.

Ученые нашли новый способ левитации (перемещения в пространстве без касания поверхностей) объектов с помощью наноразмерного рисунка, на который воздействует свет. Работа пока только теоретическая, однако она может помочь достичь ближайшей планеты за пределами Солнечной системы, пишет EurekAlert.

Статья с описанием этого исследования появилась в журнале Nature Photonics 18 марта. Исследование было выполнено в лаборатории профессора прикладной физики и материаловедения Гарри Атуотера.

Соавтор работы Огнен Илич в качестве примера привел шарик для пинг-понга, который поднимается благодаря постоянному потоку воздуха из фена.

«Но это не сработало бы, если бы шарик для пинг-понга был слишком большим или если бы он был слишком далеко от фена», — отметил он.

Исследование показало, что объекты различных форм и размеров — от микрометров до метров — могут управляться световым лучом. На поверхности объекта создают определенные наноразмерные узоры, которые взаимодействуют со светом так, что создается восстанавливающий момент, удерживающий объект в луче света. Источник света при этом может находиться за миллионы миль.

«Мы придумали метод, который позволит левитировать макроскопическим объектам», — заявил Атуотер.

Теоретически, космический корабль можно ускорять лазерным лучом с Земли. Такому кораблю не нужно будет топливо, и он сможет достигать очень высоких скоростей, что позволит перемещаться к другим звездам.