Ученые доказали уникальность моста X века в Новгороде

Ученые доказали реальность моста через реку Волхов в Великом Новгороде, построенного по уникальной технологии в X веке, сообщает во вторник пресс-служба Института археологии РАН

"Существование древнего моста, соединявшего берега Волхова в Х веке, было подтверждено результатами подводных археологических работ… По данным масс-спектрального анализа, проведенного в ЦКП "Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии" Института географии РАН и Центра изотопных исследований Университета Джорджии (США), сосны и ели, из которых была срублена опора, закончили свой рост в период от 932 до 946 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты изучали дно Волхова с 2005 года. В 2017 году акваторию исследовали многолучевым эхолотом и обнаружили на дне ряд бугров. В 2018 году ученые вскрыли полутораметровый культурный слой XIV-XVI веков и нашли под ним разрушенную опору неизвестного моста через Волхов.

"Находка моста столь раннего периода — настоящая сенсация, она в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и истории Новгорода", — приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Сергея Трояновского.

Как считает руководитель Новгородской подводно-археологической экспедиции Центра подводного археологического наследия Института археологии Айвар Степанов, древний мост со столь длинными пролетами — не менее 17 метров — был очень сложным и дорогостоящим. Всего таких опор у моста 15, в то же время рядом находится мост более поздней постройки (XII-XIV веков) с 23 опорами.

Исследованная учеными опора представляет собой пятиугольный сруб, от которого осталось семь венцов. По древнерусской терминологии, такие опоры назывались городнями. Чтобы построить ряжевой мост, городню выводили на нужную точку на реке и накидывали на нее венцы до тех пор, пока она не опускалась на дно и вставала на грунт, возвышаясь над водой. После этого ее засыпали камнями — забутовывали.

"Ряжевые мосты характерны для Древней Руси, но это очень дорогая и сложная конструкция. Такие мосты известны по этнографическим данным и до сих пор существуют на небольших реках русского севера с каменистым дном", — отмечает Институт археологии РАН.

Как полагают специалисты, огромные пролеты обнаруженного моста должны были иметь комбинированную трапецеидальную, подкосно-ригельную конструкцию или поддерживаться промежуточными свайными или рамными опорами.

Летописи и Лицевой летописный свод содержат упоминания о новгородском мосте, который находился на месте недавно обнаруженного, однако самые ранние упоминания встречаются "в достаточно спорном историческом источнике" — Иоакимовской летописи, которая сохранилась лишь в пересказе историка XVIII века Василия Никитича Татищева.