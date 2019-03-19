Американцы обгоняют россиян по уровню компьютерной грамотности

России, Ученые из ВШЭ , Стэнфорда и ряда зарубежных стран впервые сопоставили уровень компьютерной грамотности и подготовки специалистов по IT-дисциплинам в США Китае и Индии и пришли к выводу, что страны БРИКС заметно отстают в этом отношении. Их выводы были опубликованы в журнале PNAS.

"Наши наблюдения показывают, что выпускники с IT-специальностями в США значительно превосходят своих "коллег" из трех других стран — в среднем, их общий уровень подготовки сопоставим с тем, что выдают элитные вузы в странах БРИКС. Их успехи, как мы обнаружили, не были связаны с различиями в численности или уровне школьной подготовки", — пишут ученые.

Стремительное развитие IT-технологий и их проникновение в повседневную жизнь людей привело к появлению проблемы с низким уровнем компьютерной грамотности не только в развивающихся странах, но и в государствах первого мира и экономиках переходного типа. Вдобавок, возник большой и постоянно растущий дефицит квалифицированных кадров.

К примеру, в начале текущего десятилетия, по оценкам различных профильных ведомств, экономике России не хватало около ста тысяч IT-специалистов. По последним оценкам Агентства стратегических инициатив , в прошлом году дефицит кадров достиг отметки в 400 тысяч человек, и в будущем он будет продолжать расти. Вдобавок, российские лидеры IT-рынка часто заявляют, что российские вузы готовят еще меньше "специалистов мирового уровня".

Игорь Чириков из Высшей Школы Экономики в Москве и его коллеги из США, Китая и Индии провели первую масштабную сравнительную проверку подобных заявлений, изучив ситуацию на рынке IT-кадров в их собственных странах.

Для этого ученые провели серию опросов и испытаний среди пяти сотен студентов двух последних курсов, учившихся на факультетах вычислительной математики в трех десятках российских ВУЗов, в том числе в "элитных" заведениях из программы "5-100", и аналогичного числа учащихся из других стран.

Результаты этого тестирования подтвердили слова основателей компаний Acronis, Mail.ru и многих других российских IT-гигантов — отечественные специалисты и их коллеги из стран БРИКС заметно уступали в уровне подготовки студентам из США. В среднем, американские программисты обгоняли "конкурентов" на 0,77 условных балла, чего хватало и для того, чтобы обойти и студентов из элитных вузов трех других стран.

Различия между странами БРИКС были менее выраженными, но тем не менее, они присутствовали — лучше всего проявляли себя китайские IT-выпускники, за ними следовали россияне и последнее место занимали индийские программисты.

Что интересно, превосходство США объяснялось не тем, что американские вузы выпускали больше разработчиков ПО, чем их конкуренты из трех других стран, и не тем, что они привлекали студентов со всех уголков мира. Число выпускников с IT-специальностями было заметно выше в Китае и Индии, а уровень компетенции коренных американцев был чуть лучше, чем у зарубежных студентов, обучавшихся в вузах США.

Вдобавок, успехи американских специалистов не были связаны с тем, что они изначально лучше были приспособлены к работе в этой сфере — уровень их школьной математической и физической подготовки при поступлении в вуз был значительно ниже, чем у российских студентов, и лишь незначительно превосходил качество образования у китайцев. Все это говорит о том, что у трех других стран есть проблемы с подготовкой кадров в вузах.

Несмотря на все эти различия, все четыре страны объединяла одна общая вещь — небольшой, но достаточно существенный "половой разрыв" в уровне подготовки кадров. В среднем, женщины-программисты уступали мужчинам примерно на 0,15-0,4 балла.

Этого, однако, не вполне хватает для объяснения того разрыва в уровне зарплат между ними, который сегодня наблюдается на IT-рынке, заключают ученые.