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Выявлено существование необычных технологий у древних египтян 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation
Археологи обнаружили остатки затонувшей древнеегипетской лодки-бариса, в существовании которой ученые долгое время сомневались из-за отсутствия доказательств. Ее необычную конструкцию впервые описал Геродот в 450 году до нашей эры. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи нашли лодку вблизи затонувшей части древнеегипетского города Тонис-Гераклион, расположенного рядом с устьем Нила, в 32 километрах к северо-востоку от Александрии. Раскопки объекта, названного кораблем 17, показали, что судно имело большой корпус в форме полумесяца и ранее неизвестный тип конструкции, включающей толстые доски с шиповыми соединениями. Первоначальная длина лодки оценивается в 28 метров.
Отмечается, что 70 процентов корпуса лодки, изготовленной из древесины акации, хорошо сохранились. Судно управлялось с помощью осевого руля, связанного с веслом, которое могло продеваться через два отверстия в корме. По словам ученых, шиповые соединения делают конструкцию корабля уникальной и в точности соответствующей описанию Геродота.
Геродот был древнегреческим историком, жившим в период примерно с 484 года до нашей эры до 425 года до нашей эры. Он посетил Вавилон, Ассирию, Египет, Малую Азию, Балканский полуостров. Основной его труд — трактат «История», описывающий жизнь многих народов Евразии.
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