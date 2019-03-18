В Палеонтологическом музее появился еще один динозавр

В Палеонтологическом музее появился новый экспонат — копия скелета сибирского пситтакозавра Psittacosaurus sibiricus.

Натурный экземпляр динозавра был найден в 2014 году совместной экспедицией Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Кемеровского областного краеведческого музея в Шестаково Кемеровской области

После препаровки, реставрации и изучения смонтированный натурный экземпляр в течение полугода демонстрировался на временной выставке в Палеомузее, а затем был передан на постоянное хранение в Кемеровский музей. В Палеомузее теперь представлена точная копия находки.

Сибирский пситтакозавр жил на территории современной Кемеровской области в раннем мелу, 130–112 млн лет назад. Верхняя и нижняя челюсти пситтакозавров были покрыты роговым чехлом и образовывали клюв — отсюда и название этих динозавров: ящеры-попугаи. Сибирский пситтакозавр — самый крупный среди известных в настоящее время видов этой группы. Его череп отличают сильно развитые скуловые и надглазничные выросты.