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В Палеонтологическом музее появился еще один динозавр 

Наш Теплый стан 7 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
В Палеонтологическом музее появился новый экспонат — копия скелета сибирского пситтакозавра Psittacosaurus sibiricus.
Натурный экземпляр динозавра был найден в 2014 году совместной экспедицией Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Кемеровского областного краеведческого музея в Шестаково Кемеровской области.
После препаровки, реставрации и изучения смонтированный натурный экземпляр в течение полугода демонстрировался на временной выставке в Палеомузее, а затем был передан на постоянное хранение в Кемеровский музей. В Палеомузее теперь представлена точная копия находки.
Сибирский пситтакозавр жил на территории современной Кемеровской области в раннем мелу, 130–112 млн лет назад. Верхняя и нижняя челюсти пситтакозавров были покрыты роговым чехлом и образовывали клюв — отсюда и название этих динозавров: ящеры-попугаи. Сибирский пситтакозавр — самый крупный среди известных в настоящее время видов этой группы. Его череп отличают сильно развитые скуловые и надглазничные выросты.
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Наука , Общество , РАН , Кемеровская Область
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