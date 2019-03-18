Популярное лекарство от гипертонии признали опасным для сердца

Популярный препарат от стенокардии и гипертонии способен вызвать остановку сердца, выяснили голландские кардиологи. Они пока не призывают от него отказываться, но рекомендуют обратить внимание на более безопасные аналоги.

Препарат нифедипин, предназначенный для лечения гипертонии и стенокардии, повышает риск внезапной остановки сердца, выяснили кардиологи из Академического медицинского центра в Амстердаме . Результаты они представили на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма в Лиссабоне

Нифедипин тормозит ток ионов кальция через мембрану кардиомиоцитов и гладких мышц сосудов, что приводит к уменьшению накопления кальция внутри клеток. Это вызывает расширение коронарных артерий и кровеносных сосудов, таким образом уменьшая нагрузку на сердце и повышая снабжение миокарда кислородом.

Под влиянием препарата снижается артериальное давление, исчезает или уменьшается боль в грудной клетке, связанная с гипоксией миокарда.

Внезапная остановка сердца вызывает около половины случаев смертей от болезней сердца в Европе. Сначала развивается аритмия, затем, если вовремя не пролечить это состояние, сердце останавливается.

Исследователи решили выяснить, связаны ли препараты для лечения стенокардии, содержащие нифедипин, амлодипин и дигидропиридины, с повышением риска внезапной остановки сердца. Проанализировав данные более чем 10 тыс. пациентов, они установили, что использование нифедипина в высоких дозах, боле 60 мг в сутки, оказалось связано с повышенным риском остановки сердца.

Остальные изученные препараты от стенокардии такого эффекта не давали.

Дополнительно ученые проверили результаты на клетках сердца человека. Данные подтвердились — высокие дозы нифедипина способствовали возникновению фатальных аритмий, блокируя кальциевые каналы и сокращая тем самым потенциал действия клеток.

«Нифедипин и амлодипин часто используют многие кардиологи и другие врачи, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта, — отмечает доктор Ханно Тан, ведущий автор исследования. — Оба препарата, как правило, считаются одинаково эффективными и безопасными, и ни один из них ранее не был связан с внезапной остановкой сердца. Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин не оказывает такого влияния. Результаты подтверждаются в других исследованиях и их, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата».

Препарат используется уже много лет. Однако причины остановки сердца вне больницы не всегда можно надежно диагностировать, поэтому такая закономерность была обнаружена только сейчас, при более пристальном рассмотрении.

Его работа — первая, установившая связь между нифедипином и остановкой сердца, поэтому результаты еще предстоит проверить в других исследованиях.

Ранее стало известно об отзыве препаратов «Эреспал», «Эриспирус» и «Эпистат», содержащих фенспирид, так как они могут повлиять на здоровье сердца.

Об отзыве из обращения препарата «Эреспал», вызвавшего вопросы у французских властей, стало известно 14 февраля. « Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО «Лаборатории Сервье», Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал»… в связи с неблагоприятным соотношением «польза — риск» при применении данных препаратов», — говорилось в документе Росздравнадзора. При этом территориальным органам Росздравнадзора необходимо обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных лекарственных препаратов — речь идет о таблетках, покрытых пленочной оболочкой, и сиропе 2 мг/мл.

Ранее французские надзорные органы постановили изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид.

Об этом стало известно из сообщения российского представительства фармакологической компании «Сервье» (Servier), владельца регистрационного удостоверения на «Эреспал» (в Европе называется «Пневморель»).

Позднее венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter Ltd на фоне ситуации с «Эреспалом» приняла решение изъять из обращения и больше не поставлять в страну аналог этого лекарства — «Эпистат».

«Принимая во внимание эти данные и с учетом того, что «Эреспал» назначается для лечения заболеваний дыхательных путей (ринофарингит, ларингит, трахеобронхит, бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее), бронхиальная астма (в составе комплексной терапии), респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше и гриппе, при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, когда показана стандартная антибиотикотерапия), отита и синусита различной этиологии, для которых существуют альтернативные методы терапии, было принято решение об изъятии из обращения лекарственных препаратов Эреспал®, 80 мг, таблетки, покрытые оболочкой и Эреспал®, 0,2%, сироп», — говорилось в сообщении.

«Эреспал», или фенспирид — бронхорасширяющее лекарственное средство, в основном используется при бронхиальной астме. Также рекомендовано при острых фарингитах, ларингитах и других респираторных инфекциях верхних дыхательных путей.

В России «Эреспал» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС).

Исследования фенспирида начались еще в начале 1980-х годов. Изучалось его воздействие при отитах, бронхитах, пневмонии. Результаты были успешными, к 1990-м исследователи стали изучать влияние фенспирида на мускулатуру бронхов. Оказалось, он способен противодействовать сужению дыхательных путей. Со временем его спектр применения расширился до большинства заболеваний легких.