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Российские и американские ученые договорились о сотрудничестве 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые из США хотят развивать сотрудничать с российскими коллегами, заявил во вторник журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Он рассказал об итогах состоявшегося на минувшей неделе визита делегации руководства РАН в США, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве между РАН и Национальной академией наук США.
"Американские ученые хотят продолжать сотрудничество с нами, и я не увидел здесь давления на них, по крайней мере, на уровне Академии наук", — сказал Сергеев.
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Наука , Наука и техника , США , Технологии , Александр Сергеев , РАН
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