Российские и американские ученые договорились о сотрудничестве 

Ученые из США хотят развивать сотрудничать с российскими коллегами, заявил во вторник журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Он рассказал об итогах состоявшегося на минувшей неделе визита делегации руководства РАН в США, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве между РАН и Национальной академией наук США.
"Американские ученые хотят продолжать сотрудничество с нами, и я не увидел здесь давления на них, по крайней мере, на уровне Академии наук", — сказал Сергеев.