Россия и США совместно смоделируют полет на Луну

Совместный российско-американский экспериментальный проект SIRIUS будет запущен 19 марта.

Цель проекта — моделирование полета на Луну и изучение ее поверхности для строительства базы.

В документе, попавшем в распоряжение газеты «Известия» , говорится о том, что в состав экипажа вошли трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет.

Такой выбор сделан намеренно, поскольку авторы проекта собираются выяснить, какое влияние оказывает пребывание в космосе на мужской и женский организмы.

Продолжительность эксперимента составит четыре месяца. Все это время члены экипажа будут полностью изолированы от внешнего мира и подвергнуты различным испытаниям, которые позволят проверить их физиологическую и психологическую устойчивость.

В частности, им предстоит в течение двух дней без перерыва на сон разгружать прибывший грузовой корабль.

Всего подобных экспериментов запланировано около 80.

Для определения уровня стресса членов экипажа космический корабль оборудован специальными камерами дистанционного наблюдения и биомаркерами для контроля за эмоциями и мимикой испытуемых, пишет издание.