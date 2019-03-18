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Россия и США совместно смоделируют полет на Луну 

Ридус + ещё 7 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Совместный российско-американский экспериментальный проект SIRIUS будет запущен 19 марта.
Цель проекта — моделирование полета на Луну и изучение ее поверхности для строительства базы.
В документе, попавшем в распоряжение газеты «Известия», говорится о том, что в состав экипажа вошли трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет.
Такой выбор сделан намеренно, поскольку авторы проекта собираются выяснить, какое влияние оказывает пребывание в космосе на мужской и женский организмы.
Продолжительность эксперимента составит четыре месяца. Все это время члены экипажа будут полностью изолированы от внешнего мира и подвергнуты различным испытаниям, которые позволят проверить их физиологическую и психологическую устойчивость.
В частности, им предстоит в течение двух дней без перерыва на сон разгружать прибывший грузовой корабль.
Всего подобных экспериментов запланировано около 80.
Для определения уровня стресса членов экипажа космический корабль оборудован специальными камерами дистанционного наблюдения и биомаркерами для контроля за эмоциями и мимикой испытуемых, пишет издание.
Отмечается, что при разработке проекта SIRIUS Роскосмос и NASA стремились максимально учитывать опыт таких уже состоявшихся экспериментов, как, например, «Марс-500». Поэтому в процессе подготовки экипажа особый упор был сделан на более интенсивное и полноценное обучение.
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Наука , Наука и техника , Роскосмос , NASA , газета "Известия" , США
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