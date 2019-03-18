В НАСА сообщили о сближении с Землей крупного астероида

Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Ожидается, что объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

Скорость движения астероида составляет около пяти километров в секунду, а диаметр — от 18 до 40 метров.

В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.