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В НАСА сообщили о сближении с Землей крупного астероида 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАСА.
Ожидается, что объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.
Скорость движения астероида составляет около пяти километров в секунду, а диаметр — от 18 до 40 метров.
В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.
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