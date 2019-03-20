Science (США): действительно ли «темная триада» личностных качеств делает человека более успешным?

Темная сторона человеческой личности уже давно вызывает живой интерес у психологов и простых людей. Исследования связывают такие неприятные человеческие качества, как эгоизм и недостаток эмпатии, с более высоким доходом и шансами добиться свидания. Однако эта точка зрения начинает подвергаться решительной критике. Ученые даже утверждают, что такого рода выводы могут иметь пагубные последствия.

В новом исследовании ученые утверждают, что такого рода выводы зачастую носят поверхностный характер, статистически не оправданны и представляют чрезмерно упрощенный взгляд на природу человека. Хуже того, по их словам, они могут иметь пагубные последствия в реальном мире, поскольку преуменьшают вред, который обладатели этих «темных» качеств могут нанести обществу.

«У нас есть все причины для беспокойства», — говорит Джош Миллер (Josh Miller), клинический психолог из Университета штата Джорджия в Афинах.

Исследователи, по его словам, сосредоточились «на привлекающей внимание публики, провокационной работе, довольно безответственно подходя к интерпретации данных».

Критика направлена на исследование так называемой темной триады личностей. Два канадских психолога придумали этот термин в 2002 году, чтобы объединить макиавеллизм, нарциссизм и психопатию — для которых характерны бессердечность, манипулятивность и отсутствие эмпатии. С тех пор по этой теме были опубликованы тысячи статей, причем только в прошлом году их вышло 1700.

Чтобы охватить всю триаду, исследователи обычно просят людей согласиться или не согласиться с утверждениями, вроде «меня сравнивают со знаменитостями» или «неразумно раскрывать свои секреты».

Затем в некоторых исследованиях предпринимались попытки связать оценку темной триады, данную отдельными респондентами-добровольцами, с их реальными показателями, такими как зарплата, сексуальное поведение и отношение к коллегам. Результаты многих исследований такого рода были подхвачены прессой, где появлялись статьи с заголовками из серии «Почему немного зла не помешает» и «Республиканцы демонстрируют больше психопатических черт, чем демократы».

Компании также приняли участие в этой акции. В 2016 году одна британская фирма искала «Первоклассного руководителя по продажам новых деловых медиа психопатического склада! Зарплата 50-110 тысяч фунтов стерлингов». В объявлении говорилось, что каждый пятый генеральный директор обладает чертами психопата и компания хочет найти человека с «положительными качествами, присущими людям такого склада».

Однако исследования темной триады зачастую слишком поверхностны, чтобы на их основе делать какие-то значимые выводы, говорит Миллер, который — вместе с коллегами — подверг данную область серьезной критике, опубликовав свои наблюдения на сервере препринтов PsyArXiv. Вскоре этот анализ выйдет в журнале «Современные направления в психологической науке» (Current Directions in Psychological Science).

По словам Миллера, часть проблемы состоит в том, что в этих исследованиях обычно используется всего несколько критериев для отнесения человека, например, к категории нарциссистов, макиавеллистов и психопатов, тогда как в стандартных тестах для оправдания хотя бы одно из этих обозначений необходимо соответствовать десяткам критериев. Кроме того, отмечает он, большая часть исследований по темной триаде проводится с участием узкого круга респондентов, например, студентов, которым нужен зачет, отсюда возникают сомнения в том, можно ли применять данные результаты широко, в том числе к случаям на рабочем месте.

Однако самый большой недостаток исследований темной триады заключается в том, что оно, как говорит Миллер, может сильно упрощать личностные черты, ведь в тестах используется так мало критериев оценки. Исследование может отнести человека к разряду нарциссистов, потому что, к примеру, он демонстрирует высокую самооценку, хотя многие нарциссические установки — в том числе склонность рассматривать других в качестве соперников — на самом деле обусловлены низкой самооценкой. А способ, которым ученые измеряют макиавеллизм в исследованиях темной триады, спорен потому, что слишком сильно отличается от методов клинических экспертов в данной области, добавляет он. По словам Миллера, необходимо вывести исследования темной триады «на качественно новый уровень».

Делрой Паулхус (Delroy Paulhus), психолог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) и соавтор оригинальной идеи «темной триады», отвергает многие критические замечания Миллера. Так, он говорит, что для работы с населением в целом следует использовать упрощенную версию личностного теста.

«Такого рода критика возможна в отношении любой личностной шкалы», — говорит он.

Миллер и прочие, не согласные с идеей темной триады, «возмущены ее популярностью», считает Паулхус.

Минна Лайонс (Minna Lyons), психолог из Ливерпульского университета (Великобритания) и автор новой книги о темной триаде, признает, что данная область исследований выглядит довольно «сумбурно». Но она винит в этом скорее неаккуратных психологов, нежели принципиально слабые стороны самой идеи. По словам Лайонс, ее работа показывает, что психопатия и макиавеллизм способны точно укладываться в концепцию темной триады.

Паулхус согласен с Миллером в том, что исследователям темной триады необходимо работать с более широким кругом добровольцев. По его словам, ученые в этой области должны прилагать больше усилий к тому, чтобы подтверждать личностные качества информантов — этого можно добиться, подкрепляя информацию испытуемых о себе самих мнением их друзей. «Очень многие исследования по темной триаде не назовешь особенно удачными».

Все это могло бы помочь исправить ошибочные представления, с которыми мы имеем дело в реальном мире, говорит Эрнест О'Бойл (Ernest O'Boyle), доцент кафедры менеджмента в Школе бизнеса Келли при Университете Индианы в Блумингтоне. По его словам, многие представители делового сообщества соблазнились идеей — распространившейся благодаря поверхностным обсуждениям этой темы в исследовательской литературе — о том, что черты темной триады, включая психопатию, к примеру, готовность идти на риск, могут давать человеку преимущества и влиять на решения о найме.

«Тенденция к прославлению тех форм поведения и воззрений, которые по своей сути вредны для общества, обладает потенциально разрушительной силой», — говорит О'Бойл.

Едва ли, добавляет он, «вы бы захотели видеть во главе компании человека психопатического склада».

Science, США