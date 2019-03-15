Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера

И даже не Марс

Астрономы аккуратно посчитали среднее расстояние между Землей и другими планетами Солнечной системы на основе давно известных данных. Для этого они отказались от стандартного сравнения радиуса орбит, расстояния от планеты до Солнца. Оказалось, что в среднем ближе всего к Земле оказывается не Венера и не Марс, а Меркурий.

В статье для Physics Today астрономы отмечают, что расстояние между планетами зачастую считают неправильно. К примеру, Венеру называют ближайшей к Земле планетой потому, что радиус орбиты Земли (150 млн км) и радиус орбиты Венеры (108 млн км) отличаются на 42 миллиона километров. При этом орбита Меркурия (эллипс 46х69 млн км) оказывается удалена от орбиты Земли по меньшей мере на 80 миллионов.

Этот принцип — посчитать расстояние между орбитами — показывает на самом деле не дистанцию от одного небесного тела до другого, а лишь минимально возможное расстояние. Когда Венера оказывается строго между Землей и Солнцем, она и вправду оказывается ближайшей к нам планетой. Но если она расположена по ту сторону Солнца, расстояние увеличивается до 256 млн км (радиус орбиты Земли + радиус орбиты Венеры). Это может быть дальше не только Меркурия, но и Марса — тот иногда приближается на 55 миллионов километров.

Когда исследователи последовательно вычислили среднее расстояние, Меркурий оказался ближе Венеры. Это не было большой неожиданностью для профессиональных астрономов и специалистов по космонавтике, которые в рутинном порядке поддерживают связь с автоматическими станциями на самых разных орбитах (например, внутрь орбиты Меркурия залетает зонд «Паркер»). Однако заблуждение о Венере как ближайшей планете прочно укоренилось на многих популярных сайтах и в учебниках астрономии. Даже сайт NASA, как отмечают авторы расчетов, считают Венеру самой близкой, хотя это, как выяснилось, не соответствует действительности в том случае, когда мы говорим о среднем, а не о минимально возможном расстоянии.

Впрочем, на практике доступность планеты определяется не только и даже не столько расстоянием, сколько иными факторами. Первый выход космического аппарата на орбиту Меркурия состоялся лишь в 2011 году: к этому моменту человечество успело посадить зонд на спутник Сатурна Титан, доставить на Марс несколько исследовательских станций (и три марсохода) и взять пробу грунта на астероиде. Дело в том, что у ближайшей к Солнцу планеты самая высокая орбитальная скорость, поэтому ее нужно сначала догнать, набрав лишние 18 км/с. Даже для полета к Плутону нужна меньшая скорость.

В том числе и поэтому в ближайшее время ученые не планируют отправлять исследовательскую станцию или ровер на поверхность Меркурия. В начале нулевых годов российские исследователи разрабатывали проект «Меркурий-П» с предполагаемым полетом в 2019 году, но затем эту миссию фактически отменили, перенеся на отметку «после 2031 года».