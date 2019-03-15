Ученый раскрыл тайну разбитых носов египетских статуй

Расхитители египетских гробниц разбивали носы статуям, веря, что это защитит их от мести злых духов, считает американский египтолог Эдвард Бляйберг. О своей теории он рассказал в интервью журналу Artsy.

Бляйберг — куратор выставки в Бруклине , где представлено множество древнеегипетских статуй, в том числе — с отбитыми носами. Посетители выставки часто спрашивали, с чем это связано, но Бляйберг долгое время считал, что все дело в древности статуй — ему казалось само собой разумеющимся, что со временем на них появляются какие-то дефекты.

Однако более внимательное изучение этого вопроса показало, что носы отсутствуют и у героев сцен, изображенных на плитах. Если нос статуи может отколоться, то на барельефах они были разбиты явно преднамеренно.

По мнению Бляйберга, расхитители гробниц таким образом пытались защитить себя от преследований злых духов. В представлении египтян статуи были своего рода сосудами для души человека, которого они представляли, и повреждение части тела статуи лишало ее силы. Так, уничтожение носа не давало ей "дышать", считает Бляйберг. Так преступники ограждали себя от того, что духи обворованных мертвецов придут за ними.

Статуи с разбитыми носами станут экспонатами новой выставки, посвященной иконоборчеству в Древнем Египте.