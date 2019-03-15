В Сирии нашли артефакты времен Римской империи

Десять античных артефактов, датируемых II веком нашей эры и относящихся к эпохе расцвета Римской империи, найдены сирийскими военнослужащими при расчистке оставленных боевиками тоннелей в городе Замалка в Восточной Гуте.

Все эти каменные предметы: фрагменты скульптур, изображающих римских богов, и капители колонн — были спрятаны в тайной комнате, оборудованной под жилым домом.

"После освобождения Восточной Гуты мы продолжаем зачистку тоннелей и катакомб, оставленных террористами. В этом населенном пункте мы наткнулись на тайный схрон, где обнаружили 10 таких предметов. Руководство вышло на департамент древностей и музеев провинции Дамаск, и нам сказали, что это очень ценные артефакты", — рассказывает офицер сирийской армии Мухаммед Ванус.

"Мы пришли в этот подвал и увидели, что вход в одно из помещений замурован. Проломили кладку и нашли тайник", — добавляет военнослужащий Эйса Хаддур, обнаруживший этот клад.

В комнате, где хранились ценности, найдены брошенные спальные мешки, посуда и другая столовая утварь, предметы быта, что позволяет предположить, что боевики покидали тайник в спешке и просто не успели забрать с собой наворованное.

Директор департамента древностей Джихад абу Кхейля считает, что эти артефакты были извлечены террористами в ходе незаконных раскопок, которые они проводили в Восточной Гуте. Однако более полную информацию о месте или местах, откуда были похищены эти предметы античности, смогут дать ученые после детальных исследований. Джихад абу Кхейля затруднился назвать хотя бы приблизительную сумму ущерба, которую нанесли террористы мировому культурному наследию за время своего пребывания только в одной провинции Дамаск.

"Тысячи и десятки тысяч фрагментов были украдены для перепродажи на черных рынках предметов античного искусства в Ливане, Иордании, Турции и Ираке. Невозможно оценить сумму ущерба, ведь эти вещи бесценны", — говорит он.

Масштабная торговля была налажена сразу после захвата и варварского разграбления террористами античной Пальмиры, древней христианской Маалюли и десятков других исторических оазисов древней страны. Все, что боевики не могли отравить на продажу, они пытались уничтожить. В Алеппо, где сосредоточены средневековые базары, мечети и медресе, в ходе боев правительственных сил с боевиками пострадала цитадель, возведенная в X веке, значительно поврежден крытый рынок Сук аль-Мадина, превращен в руины минарет Сельджукия ХI века.

В старом Хомсе (древней Эмессе) разрушен архитектурный ансамбль церквей и мечети Ибн аль-Валида. На юге Сирии в провинции Дераа поврежден крупнейший античный амфитеатр Сирии в городе Бусра, который использовался в мирное время для проведения фольклорных музыкальных фестивалей.