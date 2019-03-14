В Китае обнаружили уникальную гробницу четырех монахов

Археологи при раскопках в центральном Китае в провинции Хэнань обнаружили гробницу четырех монахов, датированную периодом правления династии Цзинь (1115-1234 гг.)

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана в городе Аньянг. Гробница возведена из кирпича. Ее длина составляет 9,35 метра, а ширина — 3,6 метра.

В ней были погребены четыре монаха. Усыпальница украшена фресками с редко встречающимися сюжетами, например, посещение врача, и надписью, рассказывающей о жизни погребенных.

"Могилы монахов с подобным эпиграфом встречаются довольно редко, — говорит глава института археологии в Аньянге Конг Деминг. — А в обнаруженной нами гробнице есть и такая надпись, и четыре похороненных монаха".

По его словам, усыпальница состоит из четырех погребальных камер. Соответственно, в каждой из них находилось по одному глиняному сосуду с останками погребенных людей.

К слову, эпиграф размещен на алтарном столе. Он также описывает историю некоторых буддийских храмов.