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Ученые из Гарварда назвали способ затормозить глобальное потепление 

runews24.ru 18 минут назад
Фото: интернет
Данный способ обсуждается уже давно. Многие ученые считают, что такое вмешательство в природные циклы принесет больше вреда, чем пользы. В частности, нарушится циркуляция осадков, и климат в определенных регионах планеты изменится еще сильнее, сообщает Nature Climate Change.
Ученые из Гарварда провели специальное исследование, чтобы установить эффективную дозу химикатов, при этом она не должна вызвать нежелательные последствия.
Специалисты создали компьютерную модель, в которой учли тропические циклоны, экстремальные осадки в разных регионах Земли, локальный климат и интенсивность возможных стихийных бедствий.
Согласно полученным сведениям, замедления повышения температур на 50% будет достаточно для смягчения наиболее опасных проявлений глобального потепления, включая сохранение водных ресурсов и значительного снижения мощности ураганов.
Отрицательные последствия геоинженерии будут отмечаться только на 0,5% охваченной территории.
Напомним, что климатологи советовали в два раза снизить выбросы парниковых газов уже к 2030 году, однако на практике это вряд ли достижимо. В связи с чем ученые разрабатывают альтернативные способы уберечь планету от климатических катастроф.
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Наука , Наука и техника , Гарвардский университет
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