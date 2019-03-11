Открыт новый вид динозавра размером с кенгуру

Ученые открыли новый вид травоядных динозавров, обитавших 125 миллионов лет назад в древней долине между современными Австралией и Антарктикой.

Они принадлежали к семейству птиценогих или газелевых динозавров, считающихся самыми быстрыми. У них было две ноги, острые зубы.

При этом по размеру они сопоставимы с кенгуру.

Их назвали галеонозаврами (Galleonosaurus) из-за формы верхней челюсти, напоминающей корпус перевернутого древнего парусного судна — галеона.

Пять окаменелых челюстей обнаружили во время раскопок у побережья города Инверлоч (штат Виктория) на юго-востоке Австралии, пишет Eurekalert.

До Галеонозавтра единственным травоядным динозавром из этого региона считался квантасаурус (Qantassaurus), о котором стало известно в 1999 году. У него была более грубая и менее вытянутая форма головы, хотя по размеру они были одинаковы с галеонозавром.

Скорее всего они питались разными растениями, что позволило им сосуществовать, отмечает руководитель раскопок доктор Мэтью Херн (Matthew Herne).

С другой стороны, галеонозавры — пятый по счету вид небольших динозавров, чьи останки обнаружили в районе австралийского штата Виктория.

По мнению доктора Херна, это лишь подтверждает, что на территории рифтовой долины между Австралией и Антарктикой обитало огромное многообразие данного вида динозавров.