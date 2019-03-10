Российские химики пролили свет на лантаноиды

Ученые из Физического института РАН и МФТИ получили новые органические соединения, необходимые для создания эффективно люминесцирующих материалов на основе лантаноидов. Люминесцентные свойства этих веществ сопоставимы с используемыми сегодня в промышленности соединениями благородных металлов, но их производство будет в разы дешевле. Работа опубликована в Beilstein journal of organic chemistry.

МФТИ

Удлинение фторированной цепочки углеродных атомов в боковой цепи структуры молекулы теноилтрифторацетона. Серым цветом изображены атомы углерода, желтым — серы, красным — кислорода, голубым — фтора

Люминесцентные материалы — это материалы, которые при облучении их светом сами начинают светиться. Спектр применения этих материалов чрезвычайно широк. Они нужны для изготовления защитных маркировок, создания источников света и оптико-электронных устройств, в частности, органических светодиодов (OLED), которые сейчас широко применяются, например, в лазерах. Одним из интересных приложений являются конвертеры излучения для солнечных батарей и теплиц. Конвертером может быть пластмассовая пластинка, в которой растворено такое соединение. При попадании на нее солнечного света излучение в синей области спектра поглощается и преобразуется в красное. Такие устройства популярны в аграрной отрасли, поскольку растениям нужен именно красный свет. Аналогично, повышается степень преобразования солнечного света в кремниевой батарее, поскольку можно использовать ультрафиолетовую часть спектра солнца, к которой сама батарея не чувствительна.

«Мы занимаемся синтезом координационных соединений лантаноидов (элементов с атомными номерами с 57 по 71) для различных люминесцентных применений. Координационными называют обширный класс соединений, в которых вокруг одного атома собирается каркас из органических молекул. Соединения лантаноидов, которые мы изучаем, имеют потенциальные преимущества перед теми соединениями, которые используются в настоящее время в электронике», — рассказывает один из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории технологий 3D-печати функциональных микроструктур МФТИ Илья Тайдаков.

В настоящий момент в промышленности используются координационные или металлоорганические соединения благородных металлов — в основном платины и иридия. Эти соединения обладают рядом недостатков, что накладывает ограничения на сферу их возможного применения. Невозобновляемые запасы платиновых металлов постоянно уменьшаются, а синтезировать такие материалы сложно, поэтому они дороги, к тому же обладают достаточно низкой монохроматичностью излучения. В отличие от них, координационные соединения лантаноидов существенно дешевле и обладают высокой монохроматичностью, что важно при создании RGB-систем, лазеров, специальных селективных меток.

Для получения таких соединений лантаноидов нужны специальные органические молекулы, которые, реагируя с ионами лантаноидов, образуют координационные соединения. Эти органические молекулы должны обладать рядом свойств, чтобы получающиеся комплексы были эффективными люминофорами. На первом этапе своих исследований Илья Тайдаков с коллегами взяли в качестве такой органической молекулы распространенный промышленный реагент — 2-теноилтрифторацетон. Они синтезировали ряд его аналогов, содержащих более длинные фторированные цепочки углеродных атомов в боковой цепи структуры этого реагента, чтобы в будущем исследовать их взаимодействие с ионами лантаноидов.

«Такие соединения до нас практически не изучались. В рамках этой работы мы предложили метод синтеза, который позволяет получать эти соединения. Оптимизировали его, получили ряд новых производных и полностью их охарактеризовали. Интересно, что по мере увеличения длины фторированной боковой цепи органической молекулы улучшаются люминесцентные свойства, но не до бесконечности, где-то существует оптимум», — говорит Илья Тайдаков.

Для того, чтобы получить люминесцентный материал на основе лантаноида, необходимо выполнить определенные условия. Сам ион редкоземельного элемента может поглощать и испускать свет. Но эффективность процесса поглощения света очень низка. Решить эту проблему можно, подобрав такую органическую молекулу, у которой высокий коэффициент поглощения. Она эффективно поглощает свет, потом передает полученную энергию на центральный ион лантаноида, который уже и испускает эту энергию в виде света.

«Таким образом мы увеличиваем степень поглощения света в 3–4 тысячи раз и можем создать материалы, которые будут эффективно люминесцировать, — говорит Илья Тайдаков. — Для каждого лантаноида существует характерный набор полос эмиссии в определенной области спектра. Поэтому для нас является весьма важной задачей создание такого органического кокона, который будет хорошо поглощать свет и образовывать прочную связь с центральным ионом, чтобы добиться эффективной передачи энергии. Сейчас на основе полученных соединений мы создаем комплексные соединения лантаноидов и изучаем их фотофизические свойства».

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.