В США создали переводчик мышиного писка

Ученые из Вашингтонского университета создали алгоритм DeepSqeak, который способен распознавать звуки, издаваемые мышами. Об этом сообщает журнал Neuropsychopharmacology.

Грызуны для общения между собой используют ультразвуковую вокализацию. По писку можно понять настроение грызуна, его эмоциональное состояние и даже характер. Разработчики программы использовали технологию сверточных нейросетей, которая вычленяет отдельные звуки в мышиной «речи» и классифицирует их — так создается своеобразный словарь.

Ученые выяснили, что частота звуков, которые издают грызуны, несет смысловую нагрузку. Так, писк в 50 килогерц говорит о позитивном эмоциональном настрое, в 20 килогерц — об отрицательном.

При этом особо отмечается, что коммуникационные образцы мышей и крыс имеют различия. В планах исследователей, продолжить работу над проектом, расширить возможности программы и расшифровать звуки, издаваемые другими грызунами.

Ранее ученые пришли к выводу, что язык жестов шимпанзе строится по тому же принципу, что и человеческая речь. Всего у шимпанзе насчитали 58 различных типов «игровых» жестов. Ученые проанализировали несколько тысяч примеров их использования и выявили четкие закономерности.